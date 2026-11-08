Detuvieron a un hombre armado en 7 de Marzo y Castelli: tenía un revólver y 27 cartuchos

Un hombre de 35 años fue aprehendido este domingo al mediodía en inmediaciones de 7 de Marzo y Castelli, luego de que efectivos del Comando Radioeléctrico le secuestraran un revólver calibre 22 y 27 cartuchos intactos. El procedimiento se desarrolló durante un patrullaje preventivo en la zona.

Según informó la Policía, el hombre circulaba en motocicleta y habría intentado evadir a los uniformados al advertir la presencia del patrullero. Sin embargo, acató la voz de alto y fue identificado por los agentes, quienes posteriormente encontraron el arma de fuego y las municiones durante las requisas personal y del vehículo.

De acuerdo con el parte oficial, el motociclista no pudo acreditar la tenencia ni la portación del revólver, por lo que los efectivos procedieron al secuestro del arma y los cartuchos. El operativo estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad, dependiente de la Unidad Regional I.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría 12ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.