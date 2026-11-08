Tragedia en Brasil: diez integrantes de una familia murieron al caer con un auto a un lago

Diez integrantes de una misma familia, entre ellos cuatro menores de edad, murieron durante la madrugada de este domingo en Brasil, luego de que el automóvil en el que viajaban volcara y terminara sumergido en un lago. La tragedia ocurrió en el municipio de Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro.

Las víctimas son seis adultos y cuatro menores: una bebé, tres niños, cuatro mujeres y dos hombres, según la información difundida por las autoridades. El accidente se produjo en la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva. Los bomberos recuperaron los diez cuerpos, mientras que la Policía inició una investigación para determinar cómo cayó el vehículo al agua.

El automóvil fue descubierto por una persona que transitaba por el lugar y observó que estaba volcado dentro del lago. El testigo dio aviso a los servicios de emergencia, aunque no pudo precisar cuánto tiempo llevaba el vehículo sumergido.

Tras recibir la alerta, personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y desplegó un operativo para recuperar a las víctimas. Según informó el Gobierno del Estado de Río de Janeiro, participaron 30 bomberos militares, incluidos dos buzos tácticos, con el apoyo de diez vehículos y una embarcación.

Un familiar de las víctimas confirmó al portal brasileño g1 que todos pertenecían a una misma familia y residían en el barrio Santa Cruz, de la ciudad de Volta Redonda. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente sus identidades.

Investigan cómo ocurrió el accidente

La Policía Civil de Brasil inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que el automóvil terminó dentro del lago.

De acuerdo con la información policial, el sector donde ocurrió el hecho no cuenta con iluminación y no se identificaron cámaras de seguridad visibles en las inmediaciones, circunstancias que podrían dificultar la reconstrucción de lo sucedido.

El caso quedó registrado en la comisaría de Barra Mansa como muerte por ahogamiento, con sospecha inicial de accidente. Por el momento, no se determinaron las causas del vuelco ni la secuencia que provocó la caída del vehículo al agua.

El Gobierno del Estado de Río de Janeiro confirmó los diez fallecimientos mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias por la tragedia.