Colapinto terminó 13° en Brasil, superó a Gasly y volvió a quedarse sin puntos

Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Interlagos, y volvió a quedarse fuera de la zona de puntos. El piloto argentino de Alpine, que había largado desde esa misma posición, logró superar a su compañero Pierre Gasly en el tramo final de la carrera y terminó por delante del francés, que ocupó el 14° lugar.

La competencia fue ganada por Lando Norris, de McLaren, mientras que Max Verstappen protagonizó una importante remontada desde el fondo de la grilla hasta el segundo puesto. Isack Hadjar completó el podio y Mercedes se consagró campeón del Campeonato de Constructores, cuando todavía restan tres fechas para el cierre de la temporada 2026.

El argentino tuvo una largada complicada sobre una pista húmeda. Con neumáticos intermedios, perdió cinco posiciones y cayó hasta el 18° lugar, aunque comenzó a recuperarse durante las primeras vueltas.

En el octavo giro protagonizó una de sus primeras maniobras destacadas, cuando superó a Carlos Sainz en la curva 4. Más adelante, en la vuelta 18, ingresó a boxes junto con Gasly para colocar neumáticos blandos, en momentos en que la pista comenzaba a ofrecer mejores condiciones para los compuestos de piso seco.

Colapinto regresó en el puesto 15 y continuó avanzando a medida que se desarrollaba la competencia. En distintos momentos se mantuvo cerca de Charles Leclerc y también protagonizó una prolongada defensa frente a Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad, pese al desgaste de sus neumáticos.

Hülkenberg consiguió adelantarlo, pero recibió una penalización por realizar la maniobra fuera de los límites de la pista. Lindblad, en tanto, logró superarlo después de varios intentos.

El sobrepaso a Gasly y el regreso de la lluvia

En la segunda mitad de la carrera, Colapinto volvió a detenerse para colocar neumáticos blandos nuevos. Con ese compuesto mostró un mejor ritmo y consiguió recuperar terreno.

La lluvia regresó durante el tramo final y obligó a los equipos a modificar nuevamente sus estrategias. En esas condiciones, Colapinto logró superar a Pierre Gasly en pista, antes de ingresar a boxes para colocar neumáticos intermedios.

La maniobra le permitió mantenerse por delante de su compañero hasta la bandera a cuadros y cerrar la competencia en el 13° puesto, aunque sin posibilidades de alcanzar la zona de puntuación.

Tras la carrera, el argentino reconoció las dificultades que atravesó durante el fin de semana.

“Fue una carrera difícil. Intentamos maximizar el auto y estar lo más adelante posible. Complicado, muchos momentos de la carrera no maximizamos las oportunidades. Fue lo máximo que pudimos hacer. Una pena. Hay que mejorar para la próxima”, expresó en declaraciones a Infobae.

También destacó algunas de sus maniobras y el rendimiento que consiguió con neumáticos nuevos: “Hice unas lindas defensas, un sobrepaso. Después, cuando pusimos la goma blanda nueva, tenía muy buen ritmo. Cuando tuve pista libre, bien, pero es una pena que no hayamos podido maximizar tanto el resto del fin de semana”.

Norris ganó, Verstappen remontó y Mercedes se consagró

En la lucha por la victoria, Lando Norris consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Gran Premio de Brasil. El británico de McLaren recuperó el liderazgo después de que Andrea Kimi Antonelli, quien había tomado la punta en la largada, sufriera un trompo durante la vuelta 20.

Desde entonces, Norris administró su ventaja y se quedó con el primer puesto en Interlagos.

Por su parte, Max Verstappen protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la jornada. El piloto de Red Bull había comenzado desde el puesto 21 y avanzó hasta terminar segundo, por delante de Isack Hadjar.

La carrera también definió el Campeonato de Constructores a favor de Mercedes. George Russell terminó cuarto y Antonelli quinto, resultados que le permitieron al equipo asegurar el título antes de las últimas tres competencias del calendario.

La Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Las Vegas, previsto para el fin de semana del 19 al 22 de noviembre. Luego quedarán las carreras de Qatar y Abu Dhabi, que marcarán el cierre de la temporada 2026.