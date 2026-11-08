Inscripciones 2027 en el Jardín Municipal y su Anexo: cómo anotarse y cuándo serán los sorteos

El Jardín de Infantes Municipal “D. F. Sarmiento” abrirá las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre, de 9 a 11:30 horas, tanto en su sede principal como en el Anexo. El jueves 3 de diciembre no habrá inscripciones, debido a la realización del acto de egresados.

La convocatoria comprende las salas de 3, 4 y 5 años de la sede de Crespo 2911, y las salas de 2 y 3 años del Anexo, ubicado en Chapeaurouge y Córdoba. Según informó la Municipalidad, el ingreso no será por orden de inscripción: todas las vacantes se asignarán mediante sorteos, previstos para el miércoles 9 de diciembre.

Requisitos para la inscripción

Las familias deberán concurrir con el DNI del niño o niña y el del adulto responsable, ya sea madre, padre, tutor o representante legal, con domicilio en la ciudad. Los niños y niñas de localidades vecinas también podrán inscribirse, aunque serán incorporados a una lista diferenciada en carácter de condicionales.

Los sorteos de vacantes se realizarán el miércoles 9 de diciembre, con horarios diferenciados según la sede, la edad y el turno.

Sede del Jardín Municipal — Crespo 2911

Sala de 3 años, turno mañana: 8:30 horas .

Sala de 3 años, turno tarde: 9 horas .

Sala de 4 años, turno mañana: 9:30 horas .

Sala de 4 años, turno tarde: 10 horas .

Sala de 5 años, turno mañana: 10:30 horas .

Sala de 5 años, turno tarde: 11 horas.

Anexo — Chapeaurouge y Córdoba

Para el turno mañana:

Sala de 2 años, dentro de radio: 9:30 horas .

Sala de 2 años, fuera de radio: 10 horas .

Sala de 3 años, dentro de radio: 10:30 horas .

Sala de 3 años, fuera de radio: 11 horas.

Para el turno tarde:

Sala de 2 años, dentro de radio: 13:30 horas .

Sala de 2 años, fuera de radio: 14 horas .

Sala de 3 años, dentro de radio: 14:30 horas .

Sala de 3 años, fuera de radio: 15 horas.

Desde la institución aclararon que es obligatoria la asistencia de un adulto representante del niño o niña inscripto al sorteo. Para realizar consultas, las familias pueden comunicarse con la sede del Jardín Municipal al 342 4742871 o con el Anexo al 342 5462976.