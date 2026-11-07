Paraguay: pidieron la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña por el colapso de Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, detenido en el marco de la investigación por el cierre de Ueno Bank. El exmandatario fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, a raíz de operaciones financieras que involucraron fondos públicos y previsionales depositados en la entidad.

Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con el Instituto de Previsión Social (IPS), que durante el gobierno de Peña invirtió alrededor de 355 millones de dólares en el banco. Además, Ueno Bank administraba las cuentas de unos 32.000 jubilados y recibía depósitos de distintos organismos estatales. Tras la disolución de la entidad, esos recursos quedaron congelados.

Según el acta de imputación, Peña habría intervenido en decisiones vinculadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de organismos públicos y previsionales en el banco. La Fiscalía sostiene que habría actuado como instigador en el presunto delito de lesión de confianza y como autor de la supuesta administración en provecho propio. El pedido de prisión preventiva deberá ser resuelto por un juez durante una audiencia de imposición de medidas.

La acusación también pone el foco en los vínculos empresariales que el exmandatario mantuvo con la entidad. Peña fue accionista de Ueno Holding, conglomerado del Grupo Vásquez al que pertenecía el banco, y vendió su participación en marzo de 2025. Los fiscales también señalaron que la entidad habría recibido fondos estatales mientras realizaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente relacionadas con su grupo económico. Sobre esas transacciones, el Banco Central había detectado observaciones e irregularidades, según consta en la documentación incorporada a la causa.

El caso también involucra al expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, quien fue detenido el viernes luego de presentarse ante las autoridades. La Fiscalía pidió su prisión preventiva por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. Carvallo había presidido Financiera Ueno, antecedente de Ueno Bank, antes de asumir al frente del organismo monetario en 2023.

En total, el Ministerio Público imputó a 27 personas por el caso. Entre ellas se encuentra Miguel Vásquez, uno de los fundadores de la entidad, quien fue trasladado a una cárcel para procesados junto con otros cinco directivos.

La crisis se produjo tras la disolución de un banco que contaba con 2,94 millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya, y que administraba fondos de ahorristas, jubilados e instituciones públicas.

En medio de las repercusiones, el Gobierno paraguayo defendió la respuesta de las instituciones y sostuvo que el país cuenta con mecanismos para detectar irregularidades, proteger a los afectados y exigir responsabilidades. En un comunicado, la Cancillería afirmó que la actuación institucional demuestra la vigencia del Estado de derecho y la fortaleza del sistema financiero.

Tras la destitución de Peña, el entonces vicepresidente Pedro Alliana fue convocado para completar el mandato presidencial hasta el 15 de agosto de 2028, mientras que el senador Antonio Barrios asumió la Vicepresidencia.