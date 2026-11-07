El clásico mendocino terminó en empate y Unión quedó afuera de la definición del Clausura

El empate 1 a 1 entre Gimnasia e Independiente Rivadavia terminó de definir las posibilidades de Unión en el Torneo Clausura. El resultado del clásico mendocino le permitió al Lobo conservar su lugar entre los ocho mejores de la Zona A y dejó al equipo santafesino sin chances de avanzar a los playoffs, pese a haber conseguido una victoria ante Vélez.

El Tatengue había hecho su parte el viernes, cuando se impuso por 2 a 0 en el estadio 15 de Abril y llegó a los 21 puntos, la misma cantidad que Gimnasia. Con una mejor diferencia de gol, Unión necesitaba que el conjunto mendocino perdiera ante su clásico rival para superarlo en la tabla y quedarse con el último puesto de clasificación. Sin embargo, el Lobo se aseguró su continuidad en el certamen en un empate con sabor agridulce porque se le escapó sobre la hora un triunfo que parecía tener asegurado.

El equipo local había tomado ventaja con un gol de cabeza de Guiffrey, en una acción que fue revisada por el VAR, pero Independiente Rivadavia llegó a la igualdad cuando se cumplía el tiempo adicionado. La jugada decisiva nació de una arremetida de Sequeira, que avanzó hasta el área y remató. El arquero Rigamonti dio un rebote que fue aprovechado por el colombiano Luis Ángel Díaz, encargado de establecer el 1 a 1 definitivo.

El clásico también tuvo dos expulsiones. Florentín vio la tarjeta roja en el primer tiempo y, sobre el cierre, Cingolani dejó a Gimnasia con diez jugadores, por lo que ambos equipos terminaron con la misma cantidad de futbolistas en cancha.

Con este resultado, Gimnasia de Mendoza se clasificó a los playoffs, mientras que Unión quedó fuera de la definición del Clausura. Así, el triunfo ante Vélez no le alcanzó al equipo de Leonardo Madelón, que necesitaba una derrota del Lobo para seguir en carrera.