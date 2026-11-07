La lluvia complicó a Colapinto, que largará 15° en Brasil

Franco Colapinto largará desde el 15° puesto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se disputará este domingo en el circuito de Interlagos. El piloto argentino no logró superar la primera tanda de clasificación, pero se vio beneficiado por las penalizaciones que recibieron otros competidores por cambios en sus monoplazas.

La clasificación estuvo marcada por las intensas lluvias en San Pablo, que obligaron a interrumpir la actividad con bandera roja cuando apenas se había iniciado la Q1. La sesión se reanudó una hora y media más tarde, aunque las condiciones de la pista siguieron siendo complicadas y los tiempos mejoraron progresivamente a medida que los pilotos completaban sus vueltas.

En ese contexto, Colapinto registró un tiempo de 1:33.327 y terminó 17°, a 0.177 segundos de Alex Albon, quien ocupó el último lugar de corte para avanzar a la siguiente instancia. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quedó 18°, apenas 0.122 segundos por detrás del argentino. Ninguno de los dos pudo superar la primera tanda, en una sesión en la que el rendimiento del A526 con neumáticos de lluvia extrema no estuvo a la altura de sus rivales.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, que marcó un tiempo de 1:27.470 en la Q3 y consiguió el mejor registro de la clasificación antes de que una nueva tormenta volviera a complicar las condiciones en Interlagos. El piloto de McLaren estará acompañado en la primera fila por Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, mientras que Liam Lawson (Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (Audi) partirán desde la segunda fila.

La grilla tendrá varios movimientos por las sanciones aplicadas a distintos pilotos. Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez largarán desde el fondo, mientras que George Russell comenzará séptimo. Charles Leclerc, que había conseguido el cuarto mejor tiempo, retrocederá hasta el puesto 14 por una penalización de diez lugares. Estos cambios permitieron que Colapinto avanzara hasta el 15° lugar y Gasly al 16°.

El Gran Premio de Brasil, que tendrá una duración de 71 vueltas en el Autódromo José Carlos Pace, comenzará este domingo 8 de noviembre a las 14 (hora argentina). Las previsiones meteorológicas mantienen en alerta a los equipos, ante la posibilidad de que la lluvia vuelva a ser protagonista durante la carrera.