Impactante accidente en Videla: un camión se incrustó contra una vivienda

Un camión terminó incrustado contra una vivienda este sábado en la localidad de Videla, departamento San Justo, luego de despistar mientras circulaba por la Ruta Nacional 11. El impacto provocó importantes daños en la estructura de la casa, donde se encontraba un niño que debió ser trasladado para su atención, aunque estaba en buen estado de salud.

El accidente se produjo cuando el vehículo de gran porte pasó de largo en una curva y salió de la calzada, por motivos que todavía se intentan establecer. Tras perder el control, terminó chocando violentamente contra la vivienda.

La fuerza del impacto hizo que el techo de losa de la casa cayera sobre el camión, mientras que el conductor quedó atrapado entre los hierros de la cabina. Personal de Bomberos de San Justo trabajó en el lugar y logró rescatarlo.

Una vez liberado, el camionero fue trasladado por personal de salud de esa ciudad para recibir atención médica. En tanto, el niño que estaba dentro de la vivienda también fue derivado, aunque las primeras informaciones indicaban que se encontraba en buen estado de salud.