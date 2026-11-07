El Gobierno profundizó el ajuste y el gasto público cayó casi 10% en octubre

El Gobierno nacional profundizó el ajuste del gasto público durante octubre, cuando las erogaciones efectivamente pagadas por la Administración Pública Nacional registraron una caída real interanual del 9,7%. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción fue considerablemente mayor a la registrada en septiembre, cuando había alcanzado el 0,7%.

La política de contención del gasto también se refleja en la diferencia acumulada entre los compromisos asumidos por el Estado y los pagos realizados. Al cierre de los primeros diez meses del año, la Administración Pública Nacional (APN) había devengado gastos por $115,2 billones, pero había desembolsado $112,3 billones. Esto representa una brecha de $2,86 billones en obligaciones pendientes de pago, conocida como deuda flotante.

Según el IARAF, entre enero y octubre el gasto público efectivamente pagado cayó un 4,2% en términos reales, mientras que el gasto devengado se redujo un 3,2%. El informe señala que en siete de los diez meses transcurridos se registraron bajas reales interanuales del gasto primario pagado. La más pronunciada había sido en febrero, con una contracción del 14%.

Las transferencias a las provincias y a las universidades aparecen entre los rubros más afectados por el recorte. En octubre, las transferencias corrientes a las jurisdicciones provinciales disminuyeron un 71,2% y las de capital, un 60,8%. En tanto, los fondos destinados a universidades registraron una caída del 46,8%.

También se observaron reducciones en las transferencias a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros organismos del sector público nacional (-14,6%); la inversión real directa (-13,7%); las transferencias corrientes al sector privado (-11,2%) y las remuneraciones (-10,6%). En menor medida, bajaron los gastos en bienes y servicios (-0,6%) y las jubilaciones y pensiones (-0,1%).

Un dato particular del último mes es que, pese a la fuerte contracción del gasto pagado, no se habría incrementado la deuda flotante, sino que incluso se habría reducido en unos $300.000 millones. Según el relevamiento, en octubre se devengaron gastos por $12 billones, con una caída real del 5,4%, mientras que los pagos alcanzaron los $12,3 billones, un 9,7% menos en términos reales que en el mismo mes del año anterior.

Cabe aclarar que la Administración Pública Nacional representa aproximadamente el 90% del sector público nacional, pero no comprende su totalidad. Incluye la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de la seguridad social, mientras que el universo más amplio del sector público también contempla fondos fiduciarios y organismos financieros.

El seguimiento de estas cifras cobra especial relevancia en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece metas fiscales para el país. El organismo ya anunció la aprobación de la tercera revisión del programa, aunque todavía resta la decisión formal de su Directorio Ejecutivo y el correspondiente desembolso de fondos.