Cuatro familias de la ciudad recibieron las escrituras de sus viviendas

Cuatro familias de Santo Tomé recibieron las escrituras de sus viviendas durante un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro en la Casa de Gobierno. La entrega se realizó en el marco de la Ley Nacional 24.374, conocida como Ley Pierri, que permite avanzar en la regularización dominial de inmuebles y brindar seguridad jurídica a sus ocupantes.

En total, fueron 25 las familias beneficiadas, de las cuales 21 corresponden a la ciudad de Santa Fe y las cuatro restantes a Santo Tomé. Los títulos de propiedad fueron gestionados por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia, a través del Programa de Regularización Dominial.

Durante el acto, Pullaro destacó el significado que tiene para las familias acceder a la documentación que acredita legalmente la propiedad de sus hogares. "Durante muchos años hicieron el esfuerzo de pagar su vivienda, para poder tenerla; y cuando pudieron ahorrar, la mejoraron", señaló.

El mandatario remarcó que la iniciativa permite regularizar la situación de los inmuebles y que cada familia cuente con su escritura. "De ahora en adelante tienen la seguridad jurídica de que es su propiedad", expresó.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, hizo referencia al tiempo que muchas personas llevan esperando este reconocimiento legal. Según contó, una de las vecinas beneficiadas le manifestó que aguardaba su escritura desde hacía 26 años.

La funcionaria explicó que el programa provincial permite acceder a los títulos de propiedad mediante los mecanismos previstos en la Ley Pierri, para familias que de otra manera tendrían dificultades para completar la regularización de sus viviendas.

La actividad se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y contó también con la presencia del presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile, y del director provincial de Regularización Dominial, Mariano Rodríguez.