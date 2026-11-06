El papa León XIV llegó a Uruguay y comenzó su gira por Sudamérica

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay y puso en marcha su primera gira apostólica por Sudamérica. El avión que lo trasladó desde Roma aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ubicado a unos 20 kilómetros de Montevideo, luego de un vuelo de 13 horas y media.

El pontífice permanecerá menos de 48 horas en territorio uruguayo, donde cumplirá una agenda que incluye una reunión con el presidente Yamandú Orsi, encuentros con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas, además de su primer discurso público y la celebración de una misa durante este viaje.

A su llegada, Orsi le dio la bienvenida en nombre de Uruguay y de América Latina. "Bienvenido a esta patria grande que lo espera y recibe con los brazos y el corazón abierto. Bienvenido, querido amigo, a Uruguay", expresó el mandatario.

Durante su discurso, el presidente también hizo referencia a la historia de la región y destacó que, pese a los conflictos que marcaron la conformación de sus Estados e instituciones, actualmente Sudamérica es "uno de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países".

Por otra parte, Orsi puso de relieve la pluralidad política presente en el acto de bienvenida, al que asistieron exmandatarios uruguayos de distintas corrientes ideológicas. En ese sentido, sostuvo que el Papa podrá observar cómo el país aprendió a transformar las diferencias y las posiciones contrapuestas en un espacio común para promover "la justicia y la fraternidad".

La próxima escala del viaje será Argentina. León XIV tiene previsto partir de Uruguay el domingo 8 de noviembre y llegará al país a las 16.30, para continuar con su gira sudamericana.