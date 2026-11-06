Recuperaron un celular robado de una gomería y aprehendieron a tres personas

Una mujer de 25 años fue aprehendida por el hurto de un teléfono celular en una gomería, mientras que otros dos hombres quedaron involucrados en la causa por encubrimiento. El procedimiento se realizó durante la mañana en inmediaciones de República de Chile y Pellegrini, en Santo Tomé.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I se encontraban realizando un chequeo de tres personas —una mujer y dos hombres— cuando se acercó el propietario de una gomería de más de 60 años y denunció que la joven le había sustraído un celular del interior del comercio.

A partir de esa información, los uniformados inspeccionaron el sector y encontraron el teléfono oculto entre los pastizales. Ante el hallazgo, procedieron a la aprehensión de los tres involucrados.

Los dos hombres, de más de 20 y 30 años, y la mujer fueron trasladados a la Subcomisaría 16ª. El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía en turno.