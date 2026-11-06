Viernes 06 de noviembre de 2026

Policiales — 06.11.2026 —

Encontró en la calle el auto que le habían robado y dio aviso a la Policía: un aprehendido

El procedimiento se realizó durante la madrugada en inmediaciones de Irak y 12 de Septiembre. Un hombre que manifestó haber comprado el vehículo el día anterior fue trasladado a la Comisaría 23ª.

El auto que su propietario denunció como robado y encontró estacionado en la calle.
El auto que su propietario denunció como robado y encontró estacionado en la calle.

Por Santotomealdía

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada luego de que la Policía interviniera a partir del aviso de un joven que encontró estacionado en la vía pública un automóvil que le habían robado días atrás. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 3 de la mañana, en inmediaciones de las calles Irak y 12 de Septiembre.

Tras recibir la comunicación a través de la Central de Emergencias 911, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y entrevistaron al propietario del vehículo, un joven de poco más de 20 años, quien explicó que había sufrido la sustracción días antes.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, un hombre de más de 30 años salió de una vivienda ubicada en Irak al 3600 y manifestó que había adquirido el automóvil de palabra durante la jornada anterior.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su aprehensión y lo trasladaron a la Comisaría 23ª. Por disposición de la Fiscalía en turno, también se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las tareas correspondientes.

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