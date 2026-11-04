Caso $LIBRA: tres damnificados consiguieron que Casación revise su exclusión de la causa

La causa por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial este miércoles, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal habilitara la revisión del rechazo al pedido de tres damnificados que buscan intervenir como querellantes en la investigación. La decisión abre una nueva posibilidad para que puedan participar formalmente en el expediente, aunque todavía no les otorga esa condición.

La resolución fue adoptada por mayoría por la Sala II del máximo tribunal penal del país, que hizo lugar al recurso presentado por Vladislav Lapchenko, Sviatlana Krasutskaya y Martín Romeo. Los tres habían solicitado ser reconocidos como parte acusadora en la causa, pero el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó sus planteos. Esa decisión fue confirmada posteriormente por la Sala I de la Cámara Federal porteña.

En esta oportunidad, los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma votaron a favor de habilitar la instancia de Casación, mientras que Guillermo Yacobucci se pronunció en disidencia y consideró que el recurso debía ser declarado inadmisible.

Slokar entendió que los cuestionamientos presentados podían encuadrarse dentro de las causales previstas por el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la revisión. Ledesma, por su parte, acompañó esa postura al considerar que existía una cuestión federal suficiente para que el tribunal interviniera. "Adhiero a la solución propuesta, teniendo en consideración que se ha alegado cuestión federal suficiente para habilitar la instancia", expresó.

Yacobucci sostuvo el criterio contrario y propuso rechazar el planteo, con imposición de costas. Finalmente, la mayoría resolvió "HACER LUGAR al recurso de queja deducido y CONCEDER el recurso de casación interpuesto".

Qué significa la decisión

El pronunciamiento no modifica todavía las resoluciones que les negaron a los tres damnificados la posibilidad de ser querellantes. Lo que habilita es que Casación analice esos rechazos y determine si corresponde reconocerles la participación que solicitaron.

Esa condición tiene relevancia dentro de una investigación judicial, ya que permite a quienes son reconocidos como querellantes intervenir formalmente en el proceso, proponer medidas de prueba, formular planteos y recurrir determinadas decisiones. Entre ellas, eventualmente, el sobreseimiento dictado a favor del presidente Javier Milei y de los restantes acusados.

Para avanzar con el trámite, Casación dispuso solicitar el pase digital del legajo de apelación y ordenó remitir las actuaciones a la Oficina de Sorteos, a fin de asignar la correspondiente sala o integración que deberá intervenir.

Un nuevo movimiento en la causa $LIBRA

La investigación busca esclarecer lo ocurrido con el activo digital que Milei promocionó en sus redes sociales y cuya cotización se desplomó luego de un fuerte movimiento de compras y ventas.

El Presidente y los demás investigados fueron sobreseídos a pedido del fiscal Eduardo Taiano. En ese contexto, la posibilidad de que los damnificados sean reconocidos como querellantes representa una instancia relevante para quienes buscan cuestionar decisiones adoptadas durante el proceso.

De todos modos, la resolución de este miércoles tiene un alcance estrictamente procesal: no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Milei ni de los demás investigados, ni determina si existió una estafa. La discusión que ahora deberá abordar Casación se limita a la posibilidad de que los damnificados intervengan formalmente como parte acusadora.