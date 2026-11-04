"Me encomiendo a sus oraciones": el mensaje del papa León XIV antes de llegar a la Argentina

El papa León XIV pidió a los fieles de la Argentina, Uruguay y Perú que lo acompañen con sus oraciones antes de iniciar su próximo viaje por Sudamérica, que comenzará este viernes 6 de noviembre. "Me encomiendo a sus oraciones", expresó el Pontífice durante la audiencia general celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro.

En su saludo a los fieles de habla hispana, el Santo Padre manifestó su deseo de que la recorrida por los tres países contribuya a fortalecer la fe y renovar la esperanza. "Que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", sostuvo.

Al finalizar la audiencia, volvió a pedir que lo acompañen espiritualmente durante la travesía y expresó su deseo de que "el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero".

El viaje se extenderá del 6 al 17 de noviembre y será el sexto desplazamiento internacional de su pontificado. Durante la visita, León XIV tiene previsto pronunciar 36 discursos, todos en español, en una agenda que incluirá actividades en Uruguay, Argentina y Perú. La gira representa además un desafío físico para el Papa, que recientemente atravesó una operación para extirparle un tumor pulmonar.

En la Argentina, la llegada está prevista para el domingo 8 de noviembre. Mientras avanzan los preparativos, la Conferencia Episcopal Argentina anunció que brindará una conferencia de prensa este jueves 5, a las 9, en su sede de Suipacha 1032, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estará encabezado por monseñor Marcelo Colombo y Raúl Pizarro, quienes compartirán novedades sobre las actividades y celebraciones previstas durante la visita.

El Gobierno nacional, por su parte, dispuso medidas especiales de seguridad en el espacio aéreo de Buenos Aires y Córdoba durante la estadía del Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión quedó establecida en el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma autoriza el uso de la fuerza para derribar o destruir aeronaves de origen externo que sean declaradas "hostiles" en las zonas de operaciones restringidas TMA BAIRES y TMA CBA. De esta manera, se amplían las Reglas de Protección Aeroespacial aprobadas en 2016.

Entre los fundamentos, el Ejecutivo señaló que la visita incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con la presencia de autoridades nacionales y extranjeras y la concurrencia de una importante cantidad de personas. Según el decreto, ese escenario requiere medidas específicas para proteger los intereses vitales establecidos en la Ley de Defensa Nacional.

Cabe recordar que el último Papa que visitó la Argentina fue Juan Pablo II, quien estuvo en el país en 1982 y 1987. León XIV será el primero en regresar desde entonces.