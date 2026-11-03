Obras y servicios públicos: los ejes de un nuevo encuentro de Santo Tomé 360°

Rodrigo “Tata” Alvizo llevará adelante un nuevo encuentro de Santo Tomé 360°, el espacio de participación e intercambio que busca transformar las necesidades de los vecinos en propuestas concretas para la ciudad.

La actividad se realizará el miércoles 4 de noviembre, a las 18:45, en el Club Legislatura (Avenida Luján 4053) y estará abierta a la participación de la comunidad.

Alvizo encabezará una nueva reunión de Santo Tomé 360°.

En esta oportunidad, la jornada estará dedicada a las obras y los servicios públicos, con especial atención en cuestiones centrales para la vida cotidiana de los santotomesinos, como el acceso al agua, el estado y la transitabilidad de las calles y la recolección de residuos. También se abordarán otras problemáticas vinculadas con la infraestructura y los servicios urbanos.

El encuentro contará con el acompañamiento de especialistas en las distintas áreas, que aportarán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el debate, identificar prioridades y construir alternativas de solución.

“Tenemos que terminar con la improvisación y cambiar la manera de gestionar la ciudad. No se trata de resolver los problemas a medida que aparecen, sino de anticiparnos, planificar y contar con equipos preparados para dar respuestas. El gobierno que viene tiene que comenzar desde el primer minuto con un plan estratégico y objetivos claros”, sostuvo Alvizo.

Asimismo, destacó que la jornada propone una mirada integral de la gestión: “Cada área de gobierno tiene que tener su propia planificación, pero todas deben formar parte de un mismo proyecto de ciudad. Ya trabajamos sobre bienestar, comercio, industria y empleo, seguridad y convivencia, y ahora nos toca poner el foco en obras y servicios públicos. Queremos llegar al gobierno con una agenda de trabajo construida, prioridades definidas y propuestas concretas para cada sector”.

Santo Tomé 360° continúa así su recorrido por distintos ejes estratégicos para el desarrollo de la ciudad, promoviendo la participación ciudadana y la construcción anticipada de un proyecto de gobierno con planificación, equipos y propuestas.