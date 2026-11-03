Miércoles 04 de noviembre de 2026

Política — 03.11.2026 —

Obras y servicios públicos: los ejes de un nuevo encuentro de Santo Tomé 360°

Rodrigo “Tata” Alvizo realizará una nueva jornada de participación y planificación, esta vez enfocada en obras y servicios públicos. Será el miércoles 4 de noviembre, a las 18:45, en el Club Legislatura, con la participación de especialistas de distintas áreas.

Este miércoles se realizará un nuevo encuentro de Santo Tomé 360.
Este miércoles se realizará un nuevo encuentro de Santo Tomé 360.

Rodrigo “Tata” Alvizo llevará adelante un nuevo encuentro de Santo Tomé 360°, el espacio de participación e intercambio que busca transformar las necesidades de los vecinos en propuestas concretas para la ciudad.

La actividad se realizará el miércoles 4 de noviembre, a las 18:45, en el Club Legislatura (Avenida Luján 4053) y estará abierta a la participación de la comunidad.

Alvizo encabezará una nueva reunión de Santo Tomé 360°. 

En esta oportunidad, la jornada estará dedicada a las obras y los servicios públicos, con especial atención en cuestiones centrales para la vida cotidiana de los santotomesinos, como el acceso al agua, el estado y la transitabilidad de las calles y la recolección de residuos. También se abordarán otras problemáticas vinculadas con la infraestructura y los servicios urbanos.

El encuentro contará con el acompañamiento de especialistas en las distintas áreas, que aportarán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el debate, identificar prioridades y construir alternativas de solución.

“Tenemos que terminar con la improvisación y cambiar la manera de gestionar la ciudad. No se trata de resolver los problemas a medida que aparecen, sino de anticiparnos, planificar y contar con equipos preparados para dar respuestas. El gobierno que viene tiene que comenzar desde el primer minuto con un plan estratégico y objetivos claros”, sostuvo Alvizo.

Asimismo, destacó que la jornada propone una mirada integral de la gestión: “Cada área de gobierno tiene que tener su propia planificación, pero todas deben formar parte de un mismo proyecto de ciudad. Ya trabajamos sobre bienestar, comercio, industria y empleo, seguridad y convivencia, y ahora nos toca poner el foco en obras y servicios públicos. Queremos llegar al gobierno con una agenda de trabajo construida, prioridades definidas y propuestas concretas para cada sector”.

Santo Tomé 360° continúa así su recorrido por distintos ejes estratégicos para el desarrollo de la ciudad, promoviendo la participación ciudadana y la construcción anticipada de un proyecto de gobierno con planificación, equipos y propuestas.

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