Renunció el ministro de Transporte de España tras dos accidentes ferroviarios

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, presentó su renuncia este martes 3 de noviembre, después de comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso por la crisis desatada tras dos accidentes ferroviarios que provocaron la muerte de 115 personas durante 2026.

El funcionario anunció que también renunciará a encabezar la lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Valladolid en las próximas elecciones. Su decisión se produjo pocos días después de la última tragedia, ocurrida el 28 de octubre, cuando una colisión entre dos trenes de alta velocidad dejó 69 muertos y más de 200 heridos.

“Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo en menos de un año”, expresó Puente, según declaraciones recogidas por el diario español La Vanguardia.

El funcionario agregó: “No solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que renuncio como cabeza de lista para Valladolid en las elecciones”.

Dos tragedias ferroviarias en menos de un año

El primero de los accidentes ocurrió el 18 de enero, cuando un tren de la empresa Iryo, que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid, descarriló e invadió la vía contigua.

Como consecuencia, colisionó con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva. El siniestro provocó la muerte de 46 personas.

El segundo episodio se registró el 28 de octubre, cuando un tren AVE de Renfe que realizaba el recorrido Madrid-Sevilla chocó contra la parte trasera de una formación de Iryo que se encontraba detenida.

De acuerdo con la información difundida, el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora y la formación detenida había sufrido una falla informática en el sistema de señalización.

El impacto provocó el descarrilamiento y aplastamiento de cuatro coches del tren de Iryo, que cayeron por un terraplén. El saldo fue de 69 personas fallecidas y más de 200 heridas.

La sucesión de ambos accidentes, con un total de 115 víctimas fatales en poco más de nueve meses, desencadenó una crisis en el sistema ferroviario español que culminó este martes con la renuncia del ministro de Transporte.