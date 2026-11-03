Scaloni dio la lista para los amistosos de Argentina: la primera tras la despedida de Messi

Lionel Scaloni dio a conocer este martes la lista de 28 convocados para los próximos amistosos de la Selección argentina, que enfrentará a Uruguay y Costa Rica durante la próxima fecha FIFA. Se trata de la primera nómina del entrenador tras la despedida de Lionel Messi del seleccionado, en una etapa que comienza a plantear el desafío de reconfigurar el equipo sin su histórico capitán.

Los encuentros se disputarán el 13 de noviembre en La Bombonera y el 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Para esta nueva etapa, el cuerpo técnico buscará darle continuidad a los futbolistas que vienen formando parte del plantel e integrar a nuevos nombres que puedan ocupar un lugar en la estructura del equipo.

Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen algunas ausencias importantes: Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul no fueron incluidos en la lista. En contrapartida, sorprendió la presencia de Emiliano "Dibu" Martínez, quien todavía se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en el rostro que lo mantuvo varias semanas alejado de las canchas.

También se destaca el regreso de Mariano Troilo, quien había recibido su primera convocatoria en julio de 2025, cuando jugaba en Belgrano de Córdoba. El defensor volverá a vestir la camiseta argentina, ahora como futbolista del Parma de Italia. Por otra parte, Aaron Anselmino, exjugador de Boca Juniors, tendrá su primera citación para entrenarse en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

La lista de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Román Vega (Zenit).

Mediocampistas: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City) y Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate), Juan José López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).