Segundo aumento del año para el transporte interurbano: Provincia autorizó una suba del 11,57%

Por Santotomealdía



El Gobierno de Santa Fe autorizó un nuevo aumento del 11,57% en las tarifas del transporte interurbano de pasajeros, que alcanza a los servicios que conectan nuestra ciudad con Santa Fe y otras localidades de la región. La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 2351/2026 y constituye el segundo incremento autorizado durante este año.

La autorización provincial no significa que el boleto de Continental aumente de manera inmediata. Como ocurrió con las actualizaciones anteriores, deberán transcurrir algunos días o semanas hasta que los nuevos valores se incorporen al sistema SUBE. Por el momento, no se informó una fecha precisa para su aplicación.

El segundo aumento de 2026

El anterior incremento había sido autorizado en abril mediante el Decreto N.º 710/2026 y fue del 30,57%. Sin embargo, en los servicios de Continental comenzó a cobrarse recién el 8 de mayo, cuando se actualizaron las tarifas en el sistema SUBE.

Con aquella modificación, el boleto entre nuestra ciudad y Santa Fe pasó a costar $2.284,98, mientras que la tarifa urbana quedó en $2.100.

Estos valores corresponden al cuadro tarifario implementado en mayo. El nuevo precio del pasaje se conocerá cuando se confirme la actualización correspondiente al incremento del 11,57%.

Los motivos de la actualización

Según los fundamentos del nuevo decreto, el Gobierno provincial considera necesario modificar las tarifas debido al incremento de los costos de explotación de las empresas de transporte y a la eliminación de subsidios nacionales destinados al interior del país.

Entre los factores mencionados por el Ejecutivo santafesino aparecen las variaciones en los costos de mano de obra, chasis, carrocerías, lubricantes, cubiertas y repuestos.

La Provincia también señala que la eliminación del Fondo Compensador del Interior y la quita de subsidios nacionales afectan la estructura económica de las empresas prestatarias.

Para determinar el porcentaje de aumento, la Secretaría de Transporte y Logística utilizó un sistema de análisis de costos desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT) y el Grupo de Estudio sobre Transporte (GETRANS).

A partir de ese estudio, el organismo recomendó aplicar una actualización del 11,57% sobre los parámetros tarifarios anteriores.

De esta manera, el transporte interurbano tendrá su segunda actualización tarifaria de 2026, aunque los usuarios de Continental deberán esperar a que el incremento se refleje en la SUBE para conocer los nuevos valores que pagarán por cada recorrido.