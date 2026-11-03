Protección Animal: realizarán una campaña masiva en Villa Adelina Este

La Municipalidad de Santo Tomé anunció una nueva campaña masiva de atención focalizada del Programa de Protección Animal, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre, de 8 a 13, en el Centro de Salud Hipólito Irigoyen, ubicado en Candioti 4800. La actividad contará con un abordaje territorial previo.

Durante la jornada se ofrecerán distintos servicios veterinarios gratuitos, entre ellos castraciones, vacunación antirrábica, tratamiento antisárnico, atención básica y desparasitación.

Por otra parte, durante todo el mes continuará la atención habitual en el Espacio Municipal de Protección Animal, ubicado en Maciá 1933. Allí los servicios se brindarán los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11, y los martes y jueves de 13 a 16, con atención y turnos por orden de llegada.

El programa ofrece las mismas prestaciones veterinarias sin costo. En el caso de la desparasitación, su realización está sujeta a la disponibilidad de insumos, que se priorizan para perros y gatos en situación de abandono y se destinan principalmente a las campañas masivas barriales.

En cuanto a las castraciones, los animales deben tener al menos cinco meses de vida y concurrir con ocho horas de ayuno sólido y líquido. La persona responsable debe ser mayor de edad y presentar su DNI. En el caso de las hembras que hayan tenido cría, deben haber transcurrido al menos 60 días.

Además, los gatos deben ser trasladados en transportadora o bolso ventilado, mientras que los perros deben concurrir con collar y correa, y bozal cuando corresponda. También se solicita llevar una manta para utilizar después de la cirugía. Los profesionales a cargo brindarán información sobre los riesgos de la anestesia.

Para consultas y asesoramiento se encuentra disponible el teléfono 342 5477511, de lunes a viernes de 8 a 13. Las denuncias por incumplimiento de las normas de tenencia responsable pueden realizarse al 342 5459312, de lunes a viernes de 8 a 18. Ante situaciones de maltrato o crueldad animal, se debe llamar al 911, disponible las 24 horas.