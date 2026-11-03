Área Metropolitana — 03.11.2026 —
Proponen declarar Área Natural Protegida a la Laguna Setúbal
Se trata de un proyecto del diputado Fabián Palo Oliver (FAS), que también incluye al sistema lacustre del icónico espejo de agua de la ciudad capital. La iniciativa prevé que el Ejecutivo realice los estudios de factibilidad técnica para su creación.
El diputado Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de Comunicación para que el Poder Ejecutivo, a través del organismo competente, realice los estudios de factibilidad técnica orientados a la creación de un Área Natural Protegida conforme a la Ley Nº 12.175, abarcando la Laguna Setúbal y el sistema Saladillo–Leyes–Setúbal, incluyendo las lagunas de Añapiré, San Pedro y Aguiar, en el departamento La Capital. La propuesta apunta a preservar la biodiversidad, proteger las cuencas y promover un desarrollo turístico y recreativo sustentable.
Al respecto, el legislador sostuvo: “Proteger la Laguna Setúbal y su sistema lacustre es preservar un patrimonio natural y cultural que pertenece a todas las santafesinas y santafesinos. La declaración como Área Natural Protegida permitirá compatibilizar la conservación de la biodiversidad con actividades productivas y recreativas responsables, garantizando su disfrute para las generaciones presentes y futuras”.
La iniciativa solicita que el Poder Ejecutivo encargue y financie los estudios técnicos necesarios para evaluar la factibilidad de declarar como Área Natural Protegida —en los términos de la Ley Nº 12.175— a la denominada “Laguna Setúbal” y al complejo de islas, riachos y lagunas que integran el sistema Saladillo–Leyes–Setúbal. El marco geográfico alcanza además las lagunas de Añapiré, San Pedro y Aguiar, ubicadas en el departamento La Capital, en el valle aluvial del río Paraná, frente a la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo a lo mencionado en el proyecto de Comunicación, la cuenca lacustre posee una extensión de aproximadamente 35 km de norte a sur y un espejo de agua que suma 92 km², siendo la Laguna Setúbal el cuerpo hídrico de mayor superficie del conjunto. El sistema recibe aportes permanentes y semipermanentes de los arroyos Leyes, Potreros, Saladillo Dulce y Saladillo Amargo, y se encuentra delimitado por la Ruta Provincial 1 y la Av. Costanera de la ciudad capital.
La Ley Nº 12.175 define a las Áreas Naturales Protegidas como “todo ambiente o territorio que, manteniendo su aspecto original sin alteraciones importantes provocadas por la actividad humana, esté sujeto a un manejo especial legalmente establecido y destinado a cumplir objetivos de conservación, protección y/o preservación de su flora, fauna, paisaje y demás componentes bióticos y abióticos de sus ecosistemas”.
En esa línea, la propuesta sostiene que declarar la Laguna Setúbal y su sistema como Área Natural Protegida persigue los siguientes objetivos:
- Conservar y restaurar la biodiversidad, en particular la riqueza ictícola y las poblaciones de fauna y flora autóctonas.
- Proteger las cuencas hidrográficas y los suelos, contribuyendo a la regulación climática local y regional.
- Favorecer el control biológico de plagas y enfermedades a través de la preservación de equilibrios ecológicos.
- Promover actividades turísticas, recreativas y educativas de carácter sustentable que potencien el desarrollo social y económico de la región.
- Resguardar valores culturales y patrimoniales ligados a la historia y los usos tradicionales del territorio.
El proyecto advierte, además, sobre conductas humanas que afectan el entorno —como la caza y pesca furtiva y otras prácticas sin control— y subraya la necesidad de instrumentos legales y técnicos que permitan un manejo responsable y participativo de este bien común. Los estudios solicitados determinarán la categoría de protección más adecuada y las medidas de gestión y restauración necesarias.
La iniciativa retoma en parte una propuesta presentada en 2023 por el diputado mandato cumplido Ricardo Olivera, que perdió estado parlamentario. Palo Oliver destaca la oportunidad de recuperar y actualizar esa iniciativa, incorporando los conocimientos técnicos y la participación de los actores locales para garantizar la viabilidad y eficacia de la protección.