Proponen declarar Área Natural Protegida a la Laguna Setúbal

El diputado Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de Comunicación para que el Poder Ejecutivo, a través del organismo competente, realice los estudios de factibilidad técnica orientados a la creación de un Área Natural Protegida conforme a la Ley Nº 12.175, abarcando la Laguna Setúbal y el sistema Saladillo–Leyes–Setúbal, incluyendo las lagunas de Añapiré, San Pedro y Aguiar, en el departamento La Capital. La propuesta apunta a preservar la biodiversidad, proteger las cuencas y promover un desarrollo turístico y recreativo sustentable.

Al respecto, el legislador sostuvo: “Proteger la Laguna Setúbal y su sistema lacustre es preservar un patrimonio natural y cultural que pertenece a todas las santafesinas y santafesinos. La declaración como Área Natural Protegida permitirá compatibilizar la conservación de la biodiversidad con actividades productivas y recreativas responsables, garantizando su disfrute para las generaciones presentes y futuras”.

La iniciativa solicita que el Poder Ejecutivo encargue y financie los estudios técnicos necesarios para evaluar la factibilidad de declarar como Área Natural Protegida —en los términos de la Ley Nº 12.175— a la denominada “Laguna Setúbal” y al complejo de islas, riachos y lagunas que integran el sistema Saladillo–Leyes–Setúbal. El marco geográfico alcanza además las lagunas de Añapiré, San Pedro y Aguiar, ubicadas en el departamento La Capital, en el valle aluvial del río Paraná, frente a la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo a lo mencionado en el proyecto de Comunicación, la cuenca lacustre posee una extensión de aproximadamente 35 km de norte a sur y un espejo de agua que suma 92 km², siendo la Laguna Setúbal el cuerpo hídrico de mayor superficie del conjunto. El sistema recibe aportes permanentes y semipermanentes de los arroyos Leyes, Potreros, Saladillo Dulce y Saladillo Amargo, y se encuentra delimitado por la Ruta Provincial 1 y la Av. Costanera de la ciudad capital.

La Ley Nº 12.175 define a las Áreas Naturales Protegidas como “todo ambiente o territorio que, manteniendo su aspecto original sin alteraciones importantes provocadas por la actividad humana, esté sujeto a un manejo especial legalmente establecido y destinado a cumplir objetivos de conservación, protección y/o preservación de su flora, fauna, paisaje y demás componentes bióticos y abióticos de sus ecosistemas”.

En esa línea, la propuesta sostiene que declarar la Laguna Setúbal y su sistema como Área Natural Protegida persigue los siguientes objetivos:

Conservar y restaurar la biodiversidad , en particular la riqueza ictícola y las poblaciones de fauna y flora autóctonas.

, en particular la riqueza ictícola y las poblaciones de fauna y flora autóctonas. Proteger las cuencas hidrográficas y los suelos , contribuyendo a la regulación climática local y regional.

, contribuyendo a la regulación climática local y regional. Favorecer el control biológico de plagas y enfermedades a través de la preservación de equilibrios ecológicos.

de plagas y enfermedades a través de la preservación de equilibrios ecológicos. Promover actividades turísticas , recreativas y educativas de carácter sustentable que potencien el desarrollo social y económico de la región.

, recreativas y educativas de carácter sustentable que potencien el desarrollo social y económico de la región. Resguardar valores culturales y patrimoniales ligados a la historia y los usos tradicionales del territorio.

El proyecto advierte, además, sobre conductas humanas que afectan el entorno —como la caza y pesca furtiva y otras prácticas sin control— y subraya la necesidad de instrumentos legales y técnicos que permitan un manejo responsable y participativo de este bien común. Los estudios solicitados determinarán la categoría de protección más adecuada y las medidas de gestión y restauración necesarias.

La iniciativa retoma en parte una propuesta presentada en 2023 por el diputado mandato cumplido Ricardo Olivera, que perdió estado parlamentario. Palo Oliver destaca la oportunidad de recuperar y actualizar esa iniciativa, incorporando los conocimientos técnicos y la participación de los actores locales para garantizar la viabilidad y eficacia de la protección.