El santotomesino Carlos Clemente, invitado especialmente en Argentina Space 2026

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional Santa Fe, Carlos Clemente, participará del acto central de Argentina Space 2026, que se llevará adelante del 11 al 14 de noviembre en la provincia de Salta. Según destacaron desde la institución, se trata de uno de los encuentros más importantes de la industria del derecho espacial en Latinoamérica, que busca posicionar a la Argentina como protagonista de la nueva economía espacial.

Argentina Space forma parte de la comunidad de la Federación Internacional de Astronáutica (IAF), organismo de referencia mundial en el desarrollo y la cooperación de la actividad espacial.

Desde el Foro señalaron que el encuentro representa una iniciativa de una magnitud inédita para la Argentina y Latinoamérica, y que convocará a referentes, empresas, instituciones, especialistas e inversores vinculados con la industria espacial, la innovación y las nuevas tecnologías.

Asimismo, indicaron que la participación de su presidente reafirma el compromiso de la institución con la generación de vínculos estratégicos, la integración regional y el acompañamiento de nuevas oportunidades de desarrollo económico que comienzan a consolidarse en el país.

Clemente lleva adelante horas cátedra en la diplomatura de la Universidad Iberoamericana, donde comparte espacio de formación con el Dr. Aníbal Pineda.

En ese sentido, desde el Foro destacaron que continúan trabajando para fortalecer su rol como puente entre los distintos sectores productivos, institucionales y tecnológicos, promoviendo espacios de encuentro y articulación que permitan conectar el potencial de las empresas y los profesionales santafesinos con nuevos escenarios de desarrollo nacional e internacional.

La economía espacial, la innovación tecnológica y los nuevos modelos de negocios representan, según expresaron, oportunidades concretas para ampliar la matriz productiva argentina. Desde esa perspectiva, consideraron que la presencia del Foro en Argentina Space constituye un paso más en su objetivo de acercar a Santa Fe a las transformaciones económicas y tecnológicas que marcarán el futuro.

Por otra parte, Clemente lleva adelante horas cátedra en la diplomatura de la Universidad Iberoamericana de Buenos Aires, donde comparte espacios de formación con profesionales como el doctor Aníbal Pineda, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

El dirigente señaló que, tanto desde su actividad privada como desde su trayectoria legislativa y docente, está cerrando un año de mucho trabajo, con proyectos de reconocimiento a su persona y labor, tanto en el Concejo Municipal de Santa Fe como a través de iniciativas en la ciudad de Santo Tomé.

"El reconocimiento fuera de mi ciudad me llena de orgullo porque, cuando uno trabaja y se enfoca en proyectos importantes, la política queda en otro plano. Se entiende que siempre hay cosas más importantes que una elección o una candidatura", expresó Clemente.