Estados Unidos vota para renovar el Congreso en una elección clave para Donald Trump

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones de medio término, una jornada en la que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 puestos del Senado y las gobernaciones de 36 estados. Los comicios definirán el equilibrio de poder en el Congreso y podrían modificar el margen de acción del presidente Donald Trump durante los últimos dos años de su segundo mandato.

El Partido Republicano busca conservar el control de ambas cámaras, mientras que los demócratas intentan recuperar las mayorías legislativas. La votación se desarrolla en un contexto de preocupación por la inflación, el aumento del costo de vida, los precios del combustible y la guerra con Irán, temas que atravesaron la campaña electoral.

Qué está en juego

Actualmente, los republicanos cuentan con una mayoría de 53 a 47 en el Senado, considerando dentro del bloque opositor a los dos senadores independientes que habitualmente votan con los demócratas.

Para obtener el control de la Cámara alta, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro bancas. En la Cámara de Representantes, en tanto, les alcanza con sumar tres escaños para alcanzar la mayoría.

Un eventual triunfo opositor en una o ambas cámaras podría limitar la capacidad de Trump para avanzar con su agenda legislativa y permitiría a los demócratas impulsar investigaciones parlamentarias sobre su administración.

Una elección marcada por la economía y la política exterior

La campaña estuvo atravesada por el malestar de parte del electorado ante el costo de vida y la inflación, a lo que se sumaron las consecuencias económicas y políticas del conflicto bélico con Irán.

Según la información difundida durante la jornada, más de 57 millones de estadounidenses emitieron su voto de manera anticipada, mientras que la inversión publicitaria de la campaña superó los 11.000 millones de dólares.

Las principales disputas por el Senado se concentran en varios estados donde las diferencias entre republicanos y demócratas podrían resultar determinantes para definir la nueva composición del Congreso.

Cuándo se conocerán los resultados

El escrutinio comenzará una vez que cierren los centros de votación, en horarios que varían según cada estado. Los resultados de algunas contiendas podrían demorar varios días, especialmente donde las diferencias sean ajustadas.

Trump tiene previsto seguir el recuento desde la Casa Blanca. El resultado de estas elecciones será determinante para establecer qué capacidad de negociación y de iniciativa política conservará el presidente hasta el final de su mandato, en enero de 2029.