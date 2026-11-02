Otra vidriera rota: robaron en una barbería de calle Alberdi

Por Santotomealdía

Un nuevo hecho de inseguridad afectó a un comercio de nuestra ciudad durante la madrugada de este lunes. Dos delincuentes rompieron la vidriera de una barbería ubicada en Alberdi al 2200, en la zona sur, ingresaron al local y robaron una bicicleta y un televisor. El episodio ocurrió a las 4.55 de la madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio.

En las imágenes se observa cómo dos personas, aparentemente hombres jóvenes, golpean reiteradamente el vidrio del frente hasta conseguir romperlo. Luego ingresan al establecimiento: uno de ellos retira una bicicleta, mientras que el otro arranca un televisor y se lo lleva. Por el momento, no se pudo establecer si también sustrajeron otros elementos de valor.

El comercio está ubicado a poca distancia de avenida Luján. Tras el robo, sus responsables compartieron en redes sociales imágenes de los destrozos que encontraron al llegar al local, con numerosos fragmentos de vidrio esparcidos en el ingreso y el interior.

Otro detalle que se advierte en las imágenes es la presencia de manchas de sangre en la vereda y dentro del negocio. Si bien podrían estar relacionadas con la rotura de la vidriera, no hay información confirmada sobre personas que hayan resultado heridas durante el hecho.

Además de los objetos sustraídos, los propietarios deberán afrontar los daños materiales ocasionados por la destrucción del frente del local, con el consiguiente costo de reparación.

El episodio se produce en un contexto de reiterados hechos de inseguridad que afectan a comercios de nuestra ciudad, donde los robos y los destrozos generan preocupación entre quienes desarrollan su actividad comercial.