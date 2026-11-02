Reducido de la Primera Nacional: Colón recibirá a Midland y se definieron todos los cruces

Quedaron definidos los siete cruces de octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, el torneo que determinará el segundo ascenso a la Liga Profesional. Colón, que terminó quinto en la Zona A, enfrentará a Midland, también ubicado en el quinto puesto de la Zona B, en una eliminatoria a partido único que se disputará en el estadio Brigadier Estanislao López.

El equipo dirigido por Iván Delfino contará con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular: jugará como local y, en caso de empate al cabo de los 90 minutos, avanzará a los cuartos de final sin necesidad de recurrir a los penales.

La programación tiene como fecha prevista el sábado 14 de noviembre. La dirigencia sabalera pretende que el encuentro ante Midland se juegue a las 18, aunque el horario todavía debe ser confirmado oficialmente.

Ese mismo día, desde las 15, Godoy Cruz y Tristán Suárez disputarán la final por el primer ascenso en el estadio de Belgrano de Córdoba. El calendario sufrió modificaciones a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, que obligó a reprogramar distintas definiciones del fútbol argentino y trasladó esa final, inicialmente prevista para el 7 de noviembre.

Cómo se juega el Reducido

El torneo por el segundo ascenso reúne a los equipos que finalizaron entre el segundo y el octavo puesto de las zonas A y B. En esta primera instancia participarán 14 clubes, mientras que el perdedor de la final por el primer ascenso se incorporará directamente en los cuartos de final.

Los octavos se jugarán a partido único, en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate, clasificará el conjunto que cuente con ventaja deportiva, por lo que no habrá definición por penales.

A partir de los cuartos de final se confeccionará una tabla general con los ocho equipos clasificados, ordenados del primero al octavo. El puesto número uno corresponderá al perdedor de la final por el primer ascenso; los otros siete lugares se determinarán según la ubicación de los clubes en sus respectivas zonas, la cantidad de puntos obtenidos y la diferencia de gol, en ese orden de prioridad.

Los cuartos de final, las semifinales y la final se disputarán en series de ida y vuelta. El equipo mejor ubicado en esa tabla general tendrá la ventaja de definir la llave como local. Si al cabo de los dos partidos hay igualdad de puntos y diferencia de gol, avanzará el equipo con mejor posición en la tabla, sin necesidad de recurrir a los penales.

El mismo criterio de ordenamiento se aplicará en las sucesivas instancias, hasta llegar a la final por el segundo ascenso.

Todos los cruces de octavos de final

Ferro (2.º de la Zona A) vs. Gimnasia y Tiro de Salta (8.º de la Zona B).

Atlanta (2.º de la Zona B) vs. Estudiantes de Buenos Aires (8.º de la Zona A).

Deportivo Morón (3.º de la Zona A) vs. Colegiales (7.º de la Zona B).

Temperley (3.º de la Zona B) vs. Ciudad de Bolívar (7.º de la Zona A).

Deportivo Madryn (4.º de la Zona A) vs. Deportivo Maipú (6.º de la Zona B).

Gimnasia de Jujuy (4.º de la Zona B) vs. Almirante Brown (6.º de la Zona A).

Colón (5.º de la Zona A) vs. Midland (5.º de la Zona B).

Para Colón, el primer objetivo será superar el cruce ante Midland en el Brigadier López. Con la ventaja deportiva a su favor, el Sabalero tendrá la posibilidad de avanzar con un triunfo o incluso con un empate, en el comienzo de un camino que otorgará una segunda plaza en la máxima categoría del fútbol argentino.