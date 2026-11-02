Traspaso a ASSA: el intendente se reunió con directivos de la empresa y anticipó nuevos avances

Por Santotomealdía

El intendente Miguel Weiss Ackerley mantuvo una nueva reunión de trabajo con directivos de Aguas Santafesinas SA (ASSA) y representantes del Gobierno provincial, en el marco del proceso de traspaso de los servicios de agua potable y cloacas de nuestra ciudad a la empresa. El encuentro se realizó en la Intendencia y fue dado a conocer este lunes por el mandatario municipal a través de sus redes sociales.

Weiss Ackerley anticipó que en los próximos días se conocerán novedades sobre el proceso. “En los siguientes días les voy a contar sobre los avances y los primeros pasos que daremos juntos”, expresó en su publicación, aunque no precisó cuáles serán esas acciones ni informó sobre acuerdos específicos alcanzados durante la reunión.

El encuentro se produjo después de que el Concejo Municipal aprobara, el 13 de octubre, la ordenanza que autoriza al Ejecutivo a iniciar las gestiones para el traspaso, posteriormente promulgada por el intendente el 15 de octubre bajo el número 3.788/2026.

En su publicación, Weiss Ackerley sostuvo que la incorporación de los servicios a ASSA permitirá avanzar hacia “una administración moderna y una planificación acorde a los tiempos que corren”. También consideró que el proceso podría traducirse en una prestación de mayor calidad y con menos inconvenientes para los vecinos.

De la reunión participaron Darío Boscarol, Julio Schneider y Cristian Latino, en representación de ASSA; Abel Siebenhaar, director provincial de Agua y Saneamiento; y Hernán Palmich, secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad.

Por el momento, el traspaso no se ha concretado. La ordenanza vigente habilita las negociaciones para definir las condiciones técnicas, operativas, económicas y patrimoniales de la eventual incorporación a ASSA, mientras se aguardan los próximos anuncios del Ejecutivo municipal.