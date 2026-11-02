Los jubilados municipales tendrán una mejora en sus haberes de noviembre

La Comisión de Jubilados de ASTEOM informó que los haberes jubilatorios del sector pasivo municipal correspondientes a octubre, que se percibirán durante noviembre, incluirán un incremento del 13%, compuesto por una suba del 3% acordada en la paritaria del 29 de julio y otro 10% establecido en la Mesa Técnica del 12 de agosto.

Según detalló la entidad, el aumento alcanza a los jubilados y pensionados municipales aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe.

Además, la Comisión señaló que a partir de este mes finaliza el descuento correspondiente al denominado "Aporte Solidario", aplicado en el marco de la reforma previsional de septiembre de 2024. De acuerdo con lo expresado en el comunicado, la finalización de esa retención representará una mejora adicional en los haberes de quienes estaban alcanzados por la medida.

Desde la Comisión de Jubilados de ASTEOM consideraron que los incrementos representan un resultado significativo del esfuerzo colectivo, en un contexto que describieron como adverso tanto para los jubilados como para los trabajadores en general.

Por último, destacaron la intervención de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) en las negociaciones paritarias. En ese sentido, agradecieron la decisión de acordar aumentos salariales que no incluyan sumas no remunerativas, al considerar que esa modalidad permite que los incrementos se trasladen íntegramente al sector pasivo municipal.