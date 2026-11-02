Tras las asambleas, el intendente recibió a ASTEOM y se abrió una instancia de diálogo

Por Santotomealdía



El intendente recibió este lunes a dirigentes y delegados de ASTEOM, luego de las asambleas realizadas durante la mañana en el obrador municipal N° 1. Durante el encuentro, del que también participó el gabinete municipal, hubo avances sobre distintos reclamos laborales y se asumieron compromisos para atender algunos de los planteos del sindicato.

Tras la reunión, que se extendió durante más de una hora, ASTEOM convocó a una nueva asamblea para este martes por la mañana, en la que los trabajadores decidirán si levantan las medidas. Además, quedó acordado otro encuentro con el intendente para el miércoles, destinado a abordar cuestiones pendientes.

En declaraciones al programa Cómo Seguimos, de radio Nova, el secretario general de ASTEOM, Ignacio Donna, explicó que el Ejecutivo se comprometió a entregar la indumentaria de trabajo antes de fin de año, avanzar con la compra de 20 cubiertas para camiones municipales y dar prioridad a las reparaciones del Juzgado de Faltas. También informó que los salarios se abonarán este jueves y que el adelanto de horas extras quedará para la semana próxima.

Los contratos no renovados El punto en el que no hubo acuerdo fue la situación de los 15 trabajadores contratados cuyos vínculos no fueron renovados. Según Donna, el intendente sostuvo que la decisión responde a la necesidad de ajustar gastos para poder afrontar otros compromisos económicos, entre ellos los salarios del personal permanente. El gremio insistió en solicitar las reincorporaciones, pero no obtuvo una respuesta favorable.



No obstante, nuestro medio pudo conocer, a través de fuentes del Ejecutivo municipal, que la decisión también está vinculada con una reestructuración del servicio de recolección de residuos. El gobierno local no está conforme con el con el funcionamiento actual del servicio, por lo que está trabajando en cambios en su organización y prestación. La no renovación de los contratos forma parte de esa decisión, que no responde exclusivamente a cuestiones económicas.

La asamblea definirá los próximos pasos

Donna remarcó que serán los propios trabajadores quienes decidan este martes si levantan las medidas o continúan con las asambleas, luego de evaluar los compromisos asumidos por el Ejecutivo. Durante este lunes, la recolección de residuos comenzó alrededor de las 14 horas, por lo que el gremio anticipó que algunos recorridos podrían quedar pendientes.

De esta manera, la reunión permitió acercar posiciones y establecer compromisos sobre varios reclamos, mientras continúa abierto el diálogo entre el Ejecutivo y ASTEOM.