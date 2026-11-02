Interés General — 02.11.2026 —
Tras las asambleas, el intendente recibió a ASTEOM y se abrió una instancia de diálogo
Durante el encuentro hubo compromisos sobre distintos reclamos laborales y se acordó una nueva reunión para el miércoles. Este martes, los trabajadores decidirán en asamblea si levantan las medidas.
Por Santotomealdía
El intendente recibió este lunes a dirigentes y delegados de ASTEOM, luego de las asambleas realizadas durante la mañana en el obrador municipal N° 1. Durante el encuentro, del que también participó el gabinete municipal, hubo avances sobre distintos reclamos laborales y se asumieron compromisos para atender algunos de los planteos del sindicato.
Tras la reunión, que se extendió durante más de una hora, ASTEOM convocó a una nueva asamblea para este martes por la mañana, en la que los trabajadores decidirán si levantan las medidas. Además, quedó acordado otro encuentro con el intendente para el miércoles, destinado a abordar cuestiones pendientes.
En declaraciones al programa Cómo Seguimos, de radio Nova, el secretario general de ASTEOM, Ignacio Donna, explicó que el Ejecutivo se comprometió a entregar la indumentaria de trabajo antes de fin de año, avanzar con la compra de 20 cubiertas para camiones municipales y dar prioridad a las reparaciones del Juzgado de Faltas. También informó que los salarios se abonarán este jueves y que el adelanto de horas extras quedará para la semana próxima.
No obstante, nuestro medio pudo conocer, a través de fuentes del Ejecutivo municipal, que la decisión también está vinculada con una reestructuración del servicio de recolección de residuos. El gobierno local no está conforme con el con el funcionamiento actual del servicio, por lo que está trabajando en cambios en su organización y prestación. La no renovación de los contratos forma parte de esa decisión, que no responde exclusivamente a cuestiones económicas.
La asamblea definirá los próximos pasos
Donna remarcó que serán los propios trabajadores quienes decidan este martes si levantan las medidas o continúan con las asambleas, luego de evaluar los compromisos asumidos por el Ejecutivo. Durante este lunes, la recolección de residuos comenzó alrededor de las 14 horas, por lo que el gremio anticipó que algunos recorridos podrían quedar pendientes.
De esta manera, la reunión permitió acercar posiciones y establecer compromisos sobre varios reclamos, mientras continúa abierto el diálogo entre el Ejecutivo y ASTEOM.