Prorrogaron hasta el 30 de diciembre la moratoria para regularizar deudas municipales

Por Santotomealdía



La Municipalidad prorrogó hasta el 30 de diciembre de 2026 el plazo para adherirse a la moratoria destinada a regularizar deudas tributarias municipales. El régimen, establecido por la Ordenanza N.º 3770/2026, tenía como fecha de vencimiento original el 8 de septiembre y contempla descuentos sobre intereses y distintas alternativas de financiación.

Los contribuyentes podrán acceder a una reducción de hasta el 60% sobre los intereses de sus deudas si optan por el pago de contado, o elegir planes de financiación de hasta 24 cuotas. Según informó el Municipio, la prórroga alcanza a obligaciones devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y mantiene las condiciones de pago previstas en el régimen.

Qué deudas incluye la moratoria

El plan comprende la Tasa General de Inmuebles (TGI), la Tasa de Urbanizaciones Privadas (TUP), la Tasa de Inmuebles Rurales (TIR) y la Tasa Retributiva de Servicios Sanitarios (TRSS).

También alcanza al Derecho de Registro e Inspección (DReI) y a la Tasa de Inscripción y Control Alimentario.

Descuentos y formas de pago

Además del 60% de descuento sobre intereses para quienes paguen de contado, el régimen contempla las siguientes alternativas:

Hasta 3 cuotas: 30% de descuento sobre intereses, sin interés de financiación.

Hasta 6 cuotas: 15% de descuento sobre intereses y 1% de interés de financiación.

Hasta 12 cuotas: 7,5% de descuento sobre intereses y 2% de interés de financiación.

Hasta 24 cuotas: 5% de descuento sobre intereses y 2% de interés de financiación.

El importe mínimo de cada cuota es de 20.000 pesos para tributos sobre inmuebles y la Tasa de Inscripción y Control Alimentario. En el caso del DReI, el mínimo es de 30.000 pesos para pequeños contribuyentes y 60.000 pesos para grandes contribuyentes.

La Municipalidad recordó que los convenios de pago en cuotas deberán abonarse mediante débito automático, a través de tarjeta de crédito o CBU.

Dónde realizar consultas

Para obtener información sobre deudas vinculadas a inmuebles, los contribuyentes pueden comunicarse por WhatsApp a los números 342 406 5993 y 342 651 4790.

En tanto, para consultas relacionadas con el Derecho de Registro e Inspección, está disponible el 342 545 5593.