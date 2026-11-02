“Sorongo” quedó en prisión preventiva: lo acusan de robar en dos casas y amenazar a vecinos

“Sorongo”, el hombre de 26 años detenido días atrás durante un allanamiento en barrio Santo Tomás de Aquino, quedó en prisión preventiva por dos robos cometidos en viviendas de nuestra ciudad. El sospechoso, identificado por sus iniciales J. A. G., está acusado de sustraer un televisor de una casa y de amenazar con un cuchillo a dos vecinos para robarles una bicicleta.

Los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del viernes 23 de octubre, en viviendas ubicadas en Juan José Paso al 800 y al 1200. Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el imputado fue detenido al día siguiente durante un allanamiento en el que se recuperó uno de los elementos robados. Ahora, la Justicia dispuso que permanezca privado de su libertad mientras avanza la investigación.

Los dos robos que le atribuyen

De acuerdo con la acusación, el primero de los hechos ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana, cuando el investigado habría roto una ventana de una vivienda de Juan José Paso al 800 para ingresar y sustraer un televisor. En ese momento, una mujer y sus hijos dormían en otra parte de la casa.

Casi una hora después, el sospechoso habría ingresado a otra vivienda, ubicada en Juan José Paso al 1200, luego de forzar dos puertas.

Allí se encontró con un hombre y una mujer que lo reconocieron y, según la Fiscalía, los amenazó de muerte con un cuchillo y les robó una bicicleta. Antes de retirarse, también habría provocado daños en un tejido perimetral.

El allanamiento y la prisión preventiva

El hombre fue detenido el sábado 24 de octubre durante un allanamiento en una vivienda de Vélez Sarsfield al 900, procedimiento que Santotomealdía informó oportunamente.

Durante el operativo, la Policía secuestró un televisor que, según precisó el MPA, fue posteriormente devuelto a las víctimas.

En una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe, el juez Lisandro Aguirre ordenó la prisión preventiva del imputado, a pedido de las fiscales Florencia Zarabia y Agostina Aimi.

Las representantes del MPA señalaron que el magistrado consideró que existen elementos suficientes para sostener la acusación en esta etapa del proceso y que persisten riesgos procesales.

El hombre es investigado por los delitos de robo simple y robo calificado por el uso de arma. La prisión preventiva es una medida cautelar y no implica una condena.