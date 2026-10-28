Jueves 29 de octubre de 2026

Sociedad — 28.10.2026 —

Prevención del cáncer de mama: habrá una charla y actividades físicas este sábado

La actividad se realizará el sábado 31 de octubre, desde las 16:30, con una charla sobre prevención y controles, además de clases de Strong Nation, ritmos latinos y zumba. Se requiere inscripción previa.

Una clase grupal de actividad física en el Camping Municipal. (Foto: Archivo)
Una clase grupal de actividad física en el Camping Municipal. (Foto: Archivo)

La Municipalidad de nuestra ciudad y el Hospital SAMCo "Dr. Ricardo Nanzer" organizan una masterclass sobre prevención del cáncer de mama, que se realizará este sábado 31 de octubre, a las 16:30, en el Camping Municipal. La propuesta combinará información sobre prevención y controles médicos con distintas actividades físicas.

La jornada incluirá una charla informativa sobre prevención del cáncer de mama y la importancia de los controles periódicos, además de clases de Strong Nation, ritmos latinos y zumba. Para participar, es necesario inscribirse previamente por WhatsApp al 342 6486445, número de contacto de la Dirección de Deportes.

La actividad se presenta como un espacio de concientización que busca promover la detección temprana y recordar la importancia de los controles de salud, mediante una propuesta que combina información y movimiento.

La iniciativa forma parte de las actividades de sensibilización sobre el cáncer de mama y está dirigida a quienes deseen participar de una jornada de intercambio, actividad física y concientización.

La inscripción debe realizarse con anticipación a través del contacto informado por la Dirección de Deportes.

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