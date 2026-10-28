Se elevó a 68 el número de muertos por el choque de trenes en España

El número de víctimas fatales del accidente ferroviario ocurrido en España se elevó a 68, mientras que más de 80 personas resultaron heridas, según el último reporte del Gobierno regional de Castilla-La Mancha. El siniestro se produjo en la provincia de Toledo, donde dos trenes colisionaron y varios vagones descarrilaron, lo que dio lugar a un amplio operativo de rescate.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.54, hora local, en un tramo ferroviario entre Los Yébenes y Urda, sobre la línea que conecta Madrid con Andalucía. Según los primeros informes, dos coches del tren de la compañía Iryo cayeron por un terraplén tras el impacto.

Las circunstancias que provocaron la colisión todavía no fueron esclarecidas. De acuerdo con las primeras informaciones de Protección Civil, el tren Iryo se encontraba detenido en las vías cuando fue embestido desde atrás por una formación de alta velocidad AVE, perteneciente a Renfe. Sin embargo, las causas del accidente continúan bajo investigación.

Tras el siniestro, se interrumpió la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, informó que se trató de un "alcance entre dos trenes", mientras que las autoridades regionales activaron el Plan Territorial de Emergencia en fase de emergencia para coordinar la asistencia.

En el lugar trabajan bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de distintas localidades, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva. Los equipos de emergencia continúan con las tareas de evacuación y atención a los pasajeros, mientras que el Ayuntamiento de Urda habilitó instalaciones municipales para recibir a los afectados.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación por la tragedia y destacó el trabajo de los servicios de emergencia. A través de un mensaje publicado en la red social X, señaló que se mantiene en contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El balance de víctimas es provisional y podría modificarse a medida que avancen las tareas de rescate y se conozca más información sobre las circunstancias del choque.