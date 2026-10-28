Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami tras huir de Brasil a través de Argentina

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Miami este miércoles en un avión privado que despegó de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones. El legislador viajó acompañado por integrantes de su familia y escoltas, en medio de la controversia por su situación judicial en Brasil.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en el área metropolitana de Miami, luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, para reabastecerse de combustible. Según informó Infobae, el itinerario fue trazado para evitar el sobrevuelo del territorio brasileño.

Se trata de un avión Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. La aeronave había arribado a Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, y permaneció en el aeropuerto misionero hasta su partida hacia Estados Unidos durante la madrugada del miércoles.

El viaje se produjo en medio de cuestionamientos vinculados con la situación judicial del senador. Según la información difundida, Flávio Bolsonaro habría abandonado Brasil pese a una orden atribuida al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, que le impediría salir del país.

De acuerdo con los datos publicados por Infobae, la empresa propietaria del avión había iniciado el lunes los trámites aduaneros y migratorios correspondientes para los pasajeros y la tripulación. Sin embargo, la partida que estaba prevista para las primeras horas del martes no se concretó y la aeronave permaneció en Misiones hasta el día siguiente.

El registro de ingreso a la Argentina

Horas después del despegue, la autoridad migratoria argentina informó que cuatro integrantes de la familia Bolsonaro habían ingresado al país el lunes 27 de octubre, a las 22:50, por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones.

En un comunicado publicado en la red social X, el organismo identificó a Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro como las personas que realizaron el trámite migratorio.

La dependencia precisó que los cuatro ingresaron con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales para entrar a la Argentina. También señaló que los procedimientos se completaron sin incidentes.