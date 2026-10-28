Corrientes: encontraron sin vida a la docente Nancy Godoy y hay tres detenidos por femicidio

Nancy Godoy, la docente que era buscada desde principios de octubre en Corrientes, fue hallada sin vida este miércoles en una zona rural del departamento de Esquina, donde se concentraban los operativos de búsqueda.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el cuerpo fue encontrado sumergido en un malezal de difícil acceso, dentro de la estancia El Curupí. A unos cinco metros del lugar también se halló un bolso que será sometido a peritajes para determinar si aporta información relevante a la investigación.

En el marco de las tareas investigativas, la Policía de Corrientes había encontrado prendas de vestir quemadas en una tapera donde vivía el capataz Ireneo Zarza. Los elementos fueron sometidos a pericias para obtener posibles indicios sobre lo ocurrido.

Por el caso hay tres hombres detenidos e imputados por femicidio: Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas. Según la información difundida, los dos primeros tienen prisión preventiva sin plazo.

Además, otras dos personas están involucradas en la causa: Rosa Leguizamón, señalada por el delito de homicidio simple, y Ezequiel Bordón, imputado por falso testimonio.

El hallazgo del cuerpo se produjo mientras continuaba la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la docente e identificar las responsabilidades correspondientes.