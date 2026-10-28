"Nuestro trabajo es crear condiciones para que puedan invertir con libertad, competencia y reglas claras y duraderas"

Ante un auditorio compuesto por autoridades nacionales - Mag. Adriana Baraballe, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Dr. Fernando Blanco Muiño, Subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, Mag. Gerardo Machado, Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Nación -, provinciales, municipales, periodistas y actores del sector, se realizó el acto inaugural a los dos días de Jornadas Internacionales.

El jefe de Gobierno Jorge Macri afirmó “hoy la conectividad es mucho más que velocidad. Es infraestructura, acceso al conocimiento, desarrollo económico y oportunidades para millones de personas. Las jornadas internacionales nos permiten tomar dimensión del futuro de una industria que para nosotros es estratégica. La ciudad concentra dos tercios de las productoras audiovisuales del país y ofrece el 91% de los servicios IT de la Argentina. Crear valor en red como propone el título de estas Jornadas, cobra sentido también para nosotros, porque nos sentimos parte de esa red. Creemos en una alianza virtuosa entre lo público y lo privado. Donde cada uno tenga claro su rol. La ciudad tiene una activo extraordinario que es su capital humano, tiene talento, creatividad y capacidad para competir con las principales ciudades del mundo. Tenemos debates enormes por delante, pero también tenemos oportunidades extraordinarias.” Concluyó el responsable del ejecutivo de la ciudad.

Por su parte, Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación envió una nota para expresar sus disculpas por no haber podido asistir por razones propias de la agenda oficial, en la que expresó: “Lamento no poder acompañarlos en un encuentro que reúne a actores nacionales y regionales relevantes del sector de las telecomunicaciones y el audiovisual. Hago extensivo mi saludo a todos los participantes y les deseo el mayor de los éxitos en estas jornadas”.

Federico Fornelli, presidente de ATVC, destacó el valor del encuentro para la industria. “Treinta y seis años confirman el valor de este espacio. Siempre es una alegría volver a encontrarnos en un ámbito de intercambio, colaboración y construcción de una agenda común, para una industria que ocupa un lugar cada vez más importante en el desarrollo de nuestro país”.

“Hoy formamos parte de un ecosistema mucho más amplio, complejo e interdependiente, en el que conviven operadores, productores de contenidos, plataformas digitales y empresas tecnológicas, donde las fronteras tradicionales se modifican y los actores compiten, colaboran y construyen nuevas oportunidades”.

En este contexto, detalló que “el sector invierte en conjunto más de 2.000 millones de dólares al año, una magnitud que refleja su importancia estratégica para la economía nacional. Hoy tenemos más de 12 millones de hogares conectados, 64 millones de accesos móviles, cobertura 4G para más del 95% de la población y una red 5G en expansión”.

Fornelli destacó que “las PyMEs tienen y han tenido un rol central en esta evolución. Invirtieron a riesgo propio, innovaron y contribuyeron al crecimiento de sus comunidades. Su sostenibilidad y competitividad son imprescindibles para el futuro de la industria”.

“La infraestructura digital que hemos construido es mucho más que un activo de nuestro sector. Es una condición indispensable para la competitividad, la innovación y el desarrollo de toda la economía argentina”, agregó.

También, destacó que “estamos frente a una nueva etapa de transformación tecnológica, impulsada especialmente por la inteligencia artificial, que representa una enorme oportunidad para nuestra industria: mejorar la eficiencia, desarrollar nuevos servicios y generar valor para nuestros clientes”.

En este sentido, indicó que “es fundamental contar con redes seguras y resilientes, apoyadas en estándares internacionales y en la cooperación entre los distintos actores del ecosistema. Para afrontar estos desafíos necesitamos marcos regulatorios que acompañen la innovación y promuevan la inversión, construidos a partir del diálogo público-privado”.

“Tenemos por delante desafíos que requieren una agenda de trabajo compartida entre el sector público y el privado. Uno de ellos es la elevada presión fiscal que soporta nuestra industria. La superposición de impuestos, tasas y gravámenes en los distintos niveles de gobierno limita la capacidad de inversión y afecta la competitividad del sector”.

Remarcó que “es necesario modernizar el Fondo de Servicio Universal. Se trata de recursos aportados por la propia industria, que deben contribuir efectivamente a ampliar la conectividad y promover su desarrollo sostenible”.

Para finalizar, agradeció la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, legisladores, autoridades, reguladores, periodistas y actores del sector.

A su turno, Sergio Veiga, presidente de CAPPSA, aseguró: “Quienes distribuimos y producimos contenidos venimos encarando con esfuerzo e inversión el gran desafío que implica evolucionar nuestra oferta para ser relevantes en cada parte de ese ecosistema digital”.

Advirtió que “la distribución ilegal de contenido por Internet afecta a toda la cadena de valor: a quienes crean contenidos, a quienes los distribuyen, a los mismos ISPs que ven saturadas sus redes, perjudica la recaudación fiscal, la creación de empleo formal, expone a los usuarios a malware, estafas y robo de datos, permite el acceso de menores a contenidos inapropiados, y, sobre todo, es un canal de promoción y financiamiento de otros delitos.

“Desde CAPPSA seguiremos trabajando fuertemente para combatir la piratería como lo hemos hecho con la campaña de concientización que realizamos este año junto a ATVC y a través de las diferentes Cámaras y asociaciones coordinando acciones para detectar y combatir estos delitos”.

Veiga precisó que “hoy casi el 40% de los hogares con Internet consume o ha consumido contenido ilegal y entre 2020 y 2025 ese consumo ilegal creció 108%”.

“Queremos generar conciencia en las autoridades y los diferentes Poderes del Estado en cuanto a la necesidad de combatir la piratería con respuestas contundentes en la detección de quienes distribuyen estos contenidos ilegalmente, en las herramientas legislativas para combatirlos y en la aplicación de penalidades desde lo judicial que desalienten esta práctica”.