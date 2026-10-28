Zamora dirigirá a Unión ante Newell’s y Ramírez estará en el clásico Boca-River

Unión ya conoce al árbitro que tendrá en un partido importante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Daniel Edgardo Zamora fue designado para dirigir el encuentro frente a Newell’s, que se disputará este domingo 1° de noviembre, desde las 18.30, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la penúltima fecha de la Zona A.

La terna estará integrada por Juan Mamani como asistente 1 y Lucas Vázquez como asistente 2, mientras que Juan Pafundi será el cuarto árbitro. En el VAR estará Germán Delfino, acompañado por Iñaki Iparraguirre como AVAR.

Zamora tiene dos antecedentes dirigiendo al Tatengue: la victoria por 3-1 ante Sarmiento en Junín, el 26 de febrero de 2026, por el Torneo Apertura, y la derrota por el mismo resultado frente a Estudiantes de La Plata, el 25 de enero de 2025.

Por otra parte, Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River, que se jugará también el domingo, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Clausura. Sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Pablo González; Sebastián Zunino se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco estará en el VAR y Gastón Suárez, en el AVAR.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó las designaciones para toda la jornada, que comenzará este viernes y se extenderá hasta el lunes. Estos son los árbitros y sus respectivos equipos de trabajo:

Viernes 30 de octubre

19.00 | Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia (Zona B) Árbitro: Juan Pablo Loustau. Asistentes: Diego Bonfa y Federico Pomi. Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola. VAR: Nicolás Lamolina. AVAR: Lucas Pardo.

19.00 | Huracán – Tigre (Zona B) Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Asistentes: Eric Grunmann y Uriel García Leri. Cuarto árbitro: Jorge Broggi. VAR: Juan Pafundi. AVAR: Adrián Núñez Rodríguez.

21.15 | Sarmiento – Rosario Central (Zona B) Árbitro: Andrés Merlos. Asistentes: Marcelo Bistocco y Matías Balmaceda. Cuarto árbitro: Agustín Vegetti. VAR: José Carreras. AVAR: Mariano Ascensi.

21.15 | Racing – Aldosivi (Zona B) Árbitro: Nazareno Arasa. Asistentes: Gabriel Chade y Joaquín Badano. Cuarto árbitro: Ramiro Maglio. VAR: Yamil Possi. AVAR: Carla López.



Sábado 31 de octubre

17.00 | Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) Árbitro: Darío Herrera. Asistentes: Sebastián Raineri y Javier Viglieti. Cuarto árbitro: David Cornejo. VAR: Sebastián Habib. AVAR: Diego Verlota.

19.15 | Vélez – San Lorenzo (Zona A) Árbitro: Facundo Tello. Asistentes: Miguel Savorani y Diego Martín. Cuarto árbitro: Nelson Sosa. VAR: Fernando Espinoza. AVAR: Javier Uziga.

21.30 | Estudiantes de La Plata – Instituto (Zona A) Árbitro: Hernán Mastrángelo. Asistentes: Pablo Acevedo y Hugo Páez. Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi. VAR: Fernando Echenique. AVAR: Javier Delbarba.



Domingo 1° de noviembre

15.00 | Boca – River (Interzonal) Árbitro: Nicolás Ramírez. Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Pablo González. Cuarto árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Silvio Trucco. AVAR: Gastón Suárez.

18.30 | Newell’s – Unión (Zona A) Árbitro: Daniel Edgardo Zamora. Asistentes: Juan Mamani y Lucas Vázquez. Cuarto árbitro: Juan Pafundi. VAR: Germán Delfino. AVAR: Iñaki Iparraguirre.

18.30 | Belgrano – Barracas Central (Zona B) Árbitro: Bryan Ferreyra. Asistentes: Cristian Navarro y Gerardo Lencina. Cuarto árbitro: Franco Morón. VAR: Héctor Paletta. AVAR: Carlos Córdoba.

20.45 | Lanús – Gimnasia de Mendoza (Zona A) Árbitro: Pablo Echavarría. Asistentes: Iván Núñez y Marcos Horticou. Cuarto árbitro: Mariano Negrete. VAR: Adrián Franklin. AVAR: Julio Fernández.



Lunes 2 de noviembre