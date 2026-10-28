Tragedia ferroviaria en España: al menos 46 muertos tras un choque entre dos trenes

Un grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo dejó decenas de víctimas fatales y numerosos heridos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad. El siniestro obligó a interrumpir la circulación de los servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía, mientras se desarrollaba un amplio operativo de rescate y asistencia.

El accidente se produjo en las inmediaciones de Urda, en el tramo comprendido entre Mora y Orgaz, e involucró a una formación AVE de la empresa estatal Renfe y a un tren de la compañía privada Iryo. Según las primeras informaciones, dos vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén, lo que complicó las tareas de emergencia.

Las circunstancias del choque todavía no estaban esclarecidas. Entre las primeras hipótesis difundidas por medios españoles, se indicó que uno de los trenes se encontraba detenido sobre las vías cuando fue impactado por detrás por la otra formación. Las autoridades deberán determinar cómo se produjo el siniestro.

Para atender a las víctimas, se desplegaron bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de distintas localidades y equipos sanitarios. El operativo incluyó tres helicópteros medicalizados y dos unidades móviles de cuidados intensivos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación por lo ocurrido y manifestó su apoyo a las víctimas y sus familiares. Además, señaló que los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para asistir a las personas afectadas.

La empresa ferroviaria Renfe informó que el accidente ocurrió entre las localidades de Mora y Orgaz, mientras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) confirmó la interrupción del servicio mediante un comunicado publicado en la red social X. "Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes", indicó.

La cifra de fallecidos y heridos continuaba en actualización, con diferencias entre los reportes difundidos durante las primeras horas del operativo. Las autoridades mantenían las tareas de asistencia y las investigaciones para establecer las causas del choque.