A diferencia de Milei, el PRO felicitó a Lula y pidió fortalecer la relación entre Argentina y Brasil

El PRO felicitó este lunes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección y manifestó su intención de fortalecer la relación entre ambos países. El posicionamiento del partido fundado por Mauricio Macri marcó una diferencia con el presidente Javier Milei, quien había respaldado a Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral y hasta esta mañana no había felicitado públicamente al mandatario brasileño.

La fuerza política difundió un comunicado en la red social X, luego del triunfo de Lula en el balotaje de este domingo frente al candidato Flávio Bolsonaro. En el texto, destacó la importancia de sostener los vínculos históricos entre la Argentina y Brasil, más allá de las diferencias políticas.

"El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente", señaló el PRO. Además, remarcó que la relación bilateral tiene un papel central en la política exterior argentina.

"Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática", expresó el partido, que cerró el mensaje con una felicitación directa a Lula y un llamado a profundizar la cooperación entre ambos países.

"Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral", sostuvo la agrupación.

El pronunciamiento dejó en evidencia diferencias con la postura de Milei, quien durante la campaña brasileña había manifestado su apoyo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Hasta la mañana de este lunes, el mandatario argentino no había difundido un saludo público por la victoria de Lula.

La relación entre ambos países es relevante tanto por sus vínculos históricos como por su peso económico y comercial. Argentina y Brasil son los principales socios del Mercosur, por lo que el resultado electoral brasileño abre un nuevo escenario para el vínculo bilateral, en un contexto de diferencias ideológicas entre los presidentes de ambos países.