Reunión de Gabinete: Milei defendió su programa económico y evitó hablar del triunfo electoral de Lula

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que ratificó la continuidad de su programa económico y descartó cambios de estrategia con vistas a las elecciones de 2027. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, durante el encuentro no hizo referencias directas al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, aunque cuestionó algunas de las medidas impulsadas por el mandatario brasileño.

La reunión se extendió durante poco más de una hora en el Salón Eva Perón y estuvo atravesada por el análisis de la situación económica, el escenario internacional y la agenda legislativa pendiente. En su exposición, Milei insistió en la necesidad de sostener las políticas implementadas y evitar medidas destinadas a obtener réditos electorales.

En ese contexto, el Presidente criticó lo que definió como el "plan platita" atribuido a Lula y rechazó la posibilidad de introducir incentivos económicos con el objetivo de mejorar las perspectivas electorales del oficialismo. Según una fuente que participó del encuentro, consideró "inmoral e injusto" modificar el rumbo económico para ganar votos y afirmó: "No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla".

Milei también instó a sus funcionarios a redoblar los esfuerzos para defender las medidas de Gobierno y ratificó que no habrá modificaciones en la orientación política y económica de cara a los próximos comicios. "No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad", habría expresado ante sus colaboradores.

La lectura electoral y el silencio sobre Brasil

Aunque el resultado de las elecciones brasileñas no fue abordado directamente, según las fuentes consultadas por Infobae, durante la reunión hubo cuestionamientos a la estrategia electoral de Lula. En particular, se mencionaron las medidas económicas destinadas a incentivar el voto y la propuesta de reducir la jornada laboral, conocida como esquema 6x1.

"Hubo temas importantes como el 6x1, el dinero electoral y el miedo que genera la propuesta en las mujeres y en los jóvenes. Algunos van a poner las barbas en remojo acá", señaló una fuente oficial al medio.

En el oficialismo interpretan que las iniciativas impulsadas por el presidente brasileño contribuyeron a consolidar su victoria. La postura contrasta con la reacción de Milei tras la primera vuelta electoral, cuando había celebrado junto a sus funcionarios la ventaja de Flávio Bolsonaro y cuestionado las políticas de incentivo económico de su rival.

Para explicar la ausencia de un pronunciamiento directo sobre el resultado definitivo, desde el entorno presidencial recordaron que el Gobierno brasileño tampoco había felicitado explícitamente a Milei tras su triunfo electoral de 2023. Sin embargo, el entonces presidente electo argentino sí había recibido un mensaje de Lula en redes sociales, en el que el mandatario brasileño destacó el resultado de las elecciones y le deseó buena suerte al nuevo Gobierno, sin mencionarlo por su nombre.

Durante la reunión de este lunes, Milei también planteó la disputa electoral de 2027 como una confrontación entre dos modelos políticos. Según una fuente presente, sostuvo que los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre "el partido de la libertad y la prosperidad" y "el partido del Estado con todo su pasado por delante".

El escenario internacional y la agenda legislativa

Otro de los asuntos analizados fue la situación internacional y su posible impacto sobre la economía argentina. En particular, se abordaron los conflictos entre Estados Unidos e Irán y entre Rusia y Ucrania, con atención a sus consecuencias sobre la oferta global de energía, el precio del petróleo, la inflación y las tasas de interés.

En el plano legislativo, Milei pidió avanzar con tres iniciativas: el proyecto de aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En tanto, la mesa política del oficialismo no mantendrá su reunión habitual de los martes durante esta semana.

Las ausencias y las tensiones dentro del oficialismo

El encuentro se produjo también en medio de diferencias públicas entre Milei y algunos referentes del espacio gobernante. En las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich había cuestionado las declaraciones del Presidente en la Fundación Faro, donde habló de "quemar periodistas en la hoguera", y sostuvo que con esos dichos había cruzado "un límite".

Desde la Casa Rosada minimizaron el contrapunto y atribuyeron la ausencia de Bullrich en la reunión a "motivos personales". Tampoco participó el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien se encontraba de viaje.

Del encuentro formaron parte el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía).

También estuvieron presentes el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.