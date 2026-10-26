León XIV ratificó su visita a la Argentina: llegará el 8 de noviembre

El papa León XIV confirmó que realizará su visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluirá a Uruguay y Perú. La ratificación llegó a través de un mensaje publicado este lunes, luego de las dudas que había generado su reciente operación de pulmón.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", expresó el Pontífice en una publicación en redes sociales en la que mencionó a los tres países que visitará.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que la gira se desarrollará según el programa previsto, del 6 al 17 de noviembre. La etapa argentina incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

La confirmación despeja las dudas que habían surgido tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido León XIV, durante la cual le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón por un adenocarcinoma detectado tempranamente. Después de recibir el alta, el Papa retomó progresivamente sus actividades públicas.

En los últimos días, además, había dado señales sobre su intención de viajar al país. Durante una audiencia general en la plaza de San Pedro, respondió "Argentina, allá vamos" a una pareja de recién casados santafesinos que lo invitó a visitar el país. También les dijo "Allí estaré" a religiosos cordobeses que le transmitieron una invitación similar.

La agenda del Papa en la Argentina

Domingo 8 de noviembre: León XIV llegará a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Luego visitará el monumento al general José de San Martín, en la plaza homónima, y será recibido en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La jornada continuará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: el Pontífice visitará por la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Por la tarde, participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y de una reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas. La jornada concluirá con una celebración junto al episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre: viajará a Córdoba, donde encabezará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba. Luego regresará a Buenos Aires, donde está prevista una vigilia con jóvenes a las 20.15 en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: en la última jornada de su visita, León XIV acudirá por la mañana al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján para celebrar una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Finalmente, partirá desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar con la última etapa de su gira sudamericana.