Ganancias Simplificada: qué cambia con la nueva reglamentación de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este lunes los cambios introducidos por la denominada Ley de Inocencia Fiscal II al régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las Ganancias. La medida elimina los límites de ingresos y patrimonio que hasta ahora condicionaban el acceso y la permanencia en el sistema y amplía el universo de contribuyentes que podrán utilizar esta modalidad.

Los cambios quedaron formalizados mediante la Resolución General 5916/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El nuevo esquema permite presentar Ganancias a partir de una declaración jurada precargada por ARCA con información disponible en sus sistemas, que el contribuyente puede revisar, modificar y confirmar.

Sin límites de ingresos ni patrimonio

La principal modificación es la eliminación de los parámetros de ingresos y patrimonio que funcionaban como condición para acceder al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. De esta manera, esos topes dejan de ser requisitos tanto para ingresar como para permanecer en el sistema.

A partir de ahora, la residencia fiscal en la Argentina queda como condición sustantiva de acceso y permanencia para el régimen. Sin embargo, ese requisito no será exigible para la adhesión correspondiente al período fiscal 2025, según estableció la nueva reglamentación.

La ampliación del régimen no elimina las facultades de verificación, fiscalización y control de ARCA, ni modifica las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Qué pasa con los grandes contribuyentes y funcionarios públicos

La reglamentación también incorpora al régimen a los Grandes Contribuyentes Nacionales y a los funcionarios públicos, que hasta ahora tenían un tratamiento diferenciado.

En el caso de los funcionarios, al momento de realizar el trámite deberán informar si ejercieron una función pública comprendida por la normativa durante los cinco años anteriores. Si asumen un cargo con posterioridad, deberán actualizar su situación ante ARCA.

Para estos dos grupos se utilizará una caracterización especial en el Sistema Registral: "661 – Ganancias Simplificada Ley 27.799 – Tratamiento sin beneficios".

Esto les permitirá presentar la declaración jurada y realizar el pago mediante la modalidad simplificada, pero sin acceder a las presunciones, efectos liberatorios y demás beneficios previstos por el régimen. Además, deberán mantener la obligación de informar sus bienes en el país y en el exterior.

El resto de los contribuyentes adheridos al régimen general de Ganancias Simplificada conservará la caracterización "639 – Ganancias Simplificado Ley 27.799".

Qué deben hacer quienes ya presentaron Ganancias 2025

La nueva reglamentación contempla además a quienes ya presentaron la declaración jurada correspondiente a 2025 bajo el régimen general.

Esos contribuyentes podrán optar excepcionalmente por pasar a la modalidad simplificada, siempre que hayan cumplido las condiciones previstas. Para hacerlo deberán presentar una nueva declaración jurada simplificada o reemplazar la anterior mediante una rectificativa simplificada, dentro del plazo especial establecido.

Si de esa nueva liquidación surge una diferencia a favor del Fisco, podrá abonarse junto con los intereses correspondientes, sin que eso impida considerar cumplida la condición de pago en término en los términos previstos por la normativa.

La fecha límite para presentar las declaraciones juradas de Ganancias correspondientes al período fiscal 2025 es el 30 de octubre de 2026, según el cronograma vigente de ARCA.

Qué ocurre con las operaciones no bancarizadas

Otro de los puntos aclarados por ARCA es el tratamiento de las operaciones que no hayan sido realizadas mediante medios bancarios.

La reglamentación establece que la falta de bancarización de una operación no implica, por sí sola, la exclusión del régimen. Esto no significa que el incumplimiento de las obligaciones quede sin consecuencias: ARCA mantiene sus facultades de fiscalización y pueden aplicarse las sanciones previstas en la Ley 11.683.

Un cambio que amplía el alcance del régimen

Con estas modificaciones, el régimen de Ganancias Simplificada alcanza a un universo más amplio de contribuyentes y elimina una de las principales restricciones que tenía su diseño original: los límites vinculados con los ingresos y el patrimonio.

La herramienta permite confeccionar la declaración a partir de información precargada por ARCA y busca reducir la carga administrativa para los contribuyentes. Al mismo tiempo, la normativa mantiene las facultades de control del organismo y establece un tratamiento particular para los grandes contribuyentes y funcionarios públicos.

La reglamentación entra en vigencia desde su publicación y se aplica a las declaraciones juradas de Ganancias correspondientes al período fiscal 2025 y siguientes.