Colón ganó 2-0 en Bolívar y definirá su posición en la última fecha

Colón consiguió un importante triunfo por 2-0 como visitante en Bolívar, con goles de Ignacio Lago y Toledo, y llegará a la última fecha de la fase regular con la posibilidad de mejorar su ubicación en la tabla. El Sabalero ya tiene asegurada su clasificación, pero todavía resta definir en qué posición finalizará.

La victoria de Deportivo Madryn ante San Telmo mantuvo abierta la pelea por el cuarto puesto, que se resolverá el próximo fin de semana. Colón recibirá a Defensores de Belgrano en el estadio Brigadier López, mientras que Madryn visitará a San Miguel. Los resultados y la diferencia de gol serán determinantes para establecer el orden final.

El equipo dirigido por Iván Delfino logró destrabar un encuentro exigente en el segundo tiempo. Ignacio Lago abrió el marcador de cabeza a los 15 minutos del complemento, mientras que Toledo selló el 2-0 a los 45.

Lago volvió a ser una de las figuras del conjunto rojinegro. Además de convertir el primer gol, estrelló un tiro libre en el palo durante la primera mitad y asistió a Toledo en la jugada que definió el resultado.

Con los tres puntos obtenidos en Bolívar, Colón cumplió con su objetivo de ganar fuera de casa y ahora buscará cerrar la fase regular con otro resultado positivo ante su gente.

La última jornada determinará desde qué posición afrontará el Sabalero la siguiente instancia del torneo.