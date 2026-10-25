Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos tras un choque que dañó su Alpine

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y abandonó este domingo en el Circuito de las Américas, en Austin, después de sufrir un choque con Arvid Lindblad que provocó importantes daños en su Alpine. El argentino intentó continuar en carrera, pero el equipo le ordenó ingresar a boxes para retirarse en la vuelta 37.

La competencia fue ganada por Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien quedó muy cerca de consagrarse campeón mundial. Charles Leclerc, con Ferrari, terminó segundo y Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio. El otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, finalizó décimo y sumó un punto.

Colapinto había largado desde el 20.º puesto, luego de recibir una penalización por cambiar componentes electrónicos de su monoplaza. Con neumáticos duros, buscó avanzar posiciones, aunque tuvo dificultades para superar a Carlos Sainz y también sufrió un incidente con una pieza suelta en la pista durante las primeras vueltas.

El momento decisivo llegó en la vuelta 25, cuando el argentino defendía su posición ante Lindblad. Ambos vehículos se tocaron en la primera curva, Colapinto hizo un trompo y su Alpine sufrió daños que afectaron considerablemente el rendimiento.

Aunque logró continuar durante varios giros, finalmente debió abandonar. Fue su tercer retiro en las últimas cuatro carreras, en una jornada que volvió a complicarse por problemas ajenos al ritmo de competencia.

“Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid y se dañó mucho el auto”, declaró Colapinto a ESPN. El piloto también lamentó la penalización que lo obligó a partir desde el fondo de la grilla.

Por su parte, Antonelli consiguió una victoria que lo dejó a solo dos puntos de asegurar el campeonato, aunque la definición deberá esperar hasta la próxima fecha.

La Fórmula 1 continuará su calendario con el Gran Premio de México, cuya carrera se disputará el domingo 1 de noviembre, a las 17 horas de Argentina.