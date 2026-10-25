Investigan un violento operativo policial en Arrecifes que dejó a dos jóvenes heridas de bala

Un violento operativo policial ocurrido durante la madrugada de este domingo en Arrecifes, provincia de Buenos Aires, terminó con dos jóvenes heridas de bala, después de que efectivos dispararan contra un automóvil en el que viajaban seis personas. El episodio se produjo durante una persecución que finalizó sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 180.

Una de las mujeres debió ser operada y permanece internada en terapia intensiva, mientras que la otra fue derivada para continuar su tratamiento en Pergamino. Tras el hecho, dos policías fueron desafectados de sus funciones y la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se efectuaron los disparos y si el uso de las armas estuvo justificado.

El episodio comenzó alrededor de las 5.30, cuando los agentes intentaron identificar un automóvil blanco en la intersección de la avenida Merlassino y Roque Sáenz Peña. En el vehículo viajaban tres varones y tres mujeres, todos oriundos de Pergamino.

Según la versión difundida por la Secretaría de Seguridad de Arrecifes, el conductor no se detuvo ante la orden policial y escapó realizando maniobras peligrosas, incluso circulando en contramano. Durante el seguimiento, los efectivos efectuaron disparos que alcanzaron a dos de las ocupantes.

Ambas fueron trasladadas al Hospital Santa Francisca Romana. Una de ellas fue intervenida quirúrgicamente y continuaba en terapia intensiva durante el período posoperatorio. La otra recibió atención médica y fue derivada al Hospital San José de Pergamino. Según la información difundida, las dos se encontraban estables.

Los familiares de las víctimas cuestionaron el accionar policial y denunciaron presuntos maltratos hacia las ocupantes del automóvil después de que las jóvenes resultaran heridas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 del Departamento Judicial San Nicolás, que ordenó peritajes sobre las armas reglamentarias de los policías involucrados.

Además, la Auditoría General de Asuntos Internos inició actuaciones administrativas y el Centro de Monitoreo Municipal aportó imágenes de las cámaras de seguridad.

La Justicia deberá establecer cómo se desarrolló la persecución y por qué los agentes utilizaron sus armas de fuego contra el vehículo. Mientras tanto, los dos efectivos permanecen desafectados de sus funciones.