Bullrich cuestionó a Milei por sus ataques a periodistas: “Cruzó un límite”

Patricia Bullrich cuestionó este domingo al presidente Javier Milei por sus ataques a periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA. La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza consideró que el mandatario “cruzó un límite” al hablar de “quemarlos en la hoguera” durante una cena de la Fundación Faro.

La dirigente oficialista defendió la libertad de expresión y sostuvo que el periodismo tiene derecho a investigar y cuestionar a quienes ejercen el poder. Aunque reconoció que Milei también puede responder a las críticas, advirtió que las diferencias deben plantearse dentro de los límites del debate democrático.

“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado”, afirmó Bullrich en declaraciones a LN+.

La legisladora agregó: “Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”.

La controversia se originó después de que Milei celebrara una resolución judicial favorable a él y a su hermana Karina en el marco de la causa $LIBRA. Durante una cena de la Fundación Faro, el Presidente insultó a periodistas que habían investigado el episodio y utilizó la expresión cuestionada por Bullrich.

“La libertad de expresión protege siempre a la prensa cuando critica al poder y protege también al Presidente cuando responde”, señaló la senadora, aunque insistió en la necesidad de contestar los cuestionamientos con argumentos.

Las declaraciones presidenciales también motivaron cuestionamientos de entidades vinculadas con la defensa de la libertad de prensa, entre ellas la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

El pronunciamiento de Bullrich marcó así una diferencia pública dentro del oficialismo respecto de las expresiones utilizadas por Milei en su confrontación con los medios de comunicación.