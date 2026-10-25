Los puertos santafesinos superaron los 3,3 millones de toneladas y avanzan con una nueva concesión

El sistema de puertos públicos y la Zona Franca de la provincia de Santa Fe movilizó más de 3,3 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026, según el balance difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El informe destaca el crecimiento interanual de la actividad en Rosario, Villa Constitución y la Zona Franca Santafesina, con incrementos que superaron el 20 % en los principales indicadores de movimiento de cargas.

En paralelo, el Gobierno provincial avanza con una licitación pública para concesionar la explotación comercial de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales del Puerto de Santa Fe. La iniciativa apunta a incorporar un operador especializado que permita atraer inversiones, recuperar movimiento de cargas y establecer conexiones regulares con líneas navieras. El comunicado oficial no precisa todavía fechas para el proceso licitatorio.

Rosario concentró el mayor volumen de cargas

El Puerto de Rosario acumuló 2.365.214 toneladas movilizadas hasta septiembre, lo que representa un crecimiento interanual del 22,4 % y, de acuerdo con la Provincia, la mejor marca de los últimos cinco años. La terminal Sepor concentró la mayor parte de esa actividad, con 1.943.367 toneladas de agrograneles, un incremento del 30,4 % respecto del mismo período del año anterior.

Por su parte, Terminal Puerto Rosario (TPR) operó 25.164 TEUs durante el tercer trimestre, con una suba interanual del 9,3 %. En los primeros nueve meses del año acumuló 83.795 TEUs y 421.847 toneladas. Entre julio y septiembre, las dos terminales rosarinas atendieron un total de 66 buques.

Villa Constitución creció y adjudicó una terminal para abastecer a Vaca Muerta

En el Puerto de Villa Constitución, la Terminal II despachó 63.435 toneladas durante el tercer trimestre, un 39 % más que en el mismo período de 2025. El movimiento acumulado entre enero y septiembre alcanzó las 245.520 toneladas, con una suba interanual del 28 %.

Además de esos resultados, la Provincia informó la adjudicación de la Terminal I, que llevaba casi siete décadas sin actividad, a la unión transitoria de empresas integrada por Southern Silica S.R.L. y Esesa S.A. La concesión contempla una inversión privada comprometida de 4,5 millones de dólares para recuperar más de 33.000 metros cuadrados de instalaciones ubicadas sobre la Vía Navegable Troncal.

El proyecto prevé obras de dragado e infraestructura para el acopio, clasificación y despacho de arena y otros áridos destinados al desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta.

La Zona Franca también aumentó su actividad

La Zona Franca Santafesina registró 579.910 toneladas de graneles movilizadas, lo que representa un crecimiento interanual del 30 %. De ese total, 309.998 toneladas se transportaron mediante barcazas y otras 269.912 toneladas por camión. Según el informe, más de 22.000 vehículos pesados ingresaron al predio aduanero durante el período.

Además, el ente gestionó un operativo logístico de palanquillas de acero vinculado con las empresas ArcelorMittal Acindar y Gerdau, que comprendió 80.558 toneladas transportadas en 2.789 camiones.

El Puerto de Santa Fe prepara la concesión de su terminal de contenedores

Mientras los principales indicadores de crecimiento se concentraron en el sur provincial, el Puerto de Santa Fe atraviesa un proceso de reorganización de sus operaciones comerciales.

La Terminal de Agrograneles movilizó 12.268 toneladas durante el tercer trimestre y alcanzó un acumulado de 122.517 toneladas entre enero y septiembre.

El Gobierno provincial informó que se implementaron tarifas dinámicas y acuerdos con cooperativas regionales para contratar movimiento de multigranos. También señaló que se realizaron obras por más de 700.000 dólares en instalaciones como la plataforma volcadora, los caños de embarque y la caladora de granos.

La principal definición pendiente se encuentra en la Terminal de Contenedores y Cargas Generales, que acumuló 588 TEUs correspondientes a operaciones de trasbordo logístico.

La Provincia y el Ente Autárquico Puerto Santa Fe impulsan una licitación pública para concesionar su explotación comercial.

El objetivo declarado es incorporar un operador especializado que pueda atraer inversiones, establecer servicios navieros regulares y ampliar las posibilidades de transporte de cargas para las pequeñas y medianas empresas de la región.

Por el momento, la información oficial no detalla el cronograma del procedimiento ni las condiciones previstas para la futura concesión.

Reconquista amplía sus servicios portuarios

En el norte provincial, el Puerto de Reconquista registró 19 viajes vinculados con el traslado de ganado de isla durante el tercer trimestre y un total de 42 viajes acumulados en el año.

El ente portuario también informó la puesta en valor de una nueva pasarela de embarque, con una inversión de 2,6 millones de pesos.

Las asistencias náuticas a buques alcanzaron 14 servicios en los primeros nueve meses de 2026, lo que representa un incremento del 250 %.

Por otra parte, la capacidad de guardería náutica llegó a 1.200 embarcaciones, un 50 % más que anteriormente. El organismo proyecta incorporar otras 300 amarras mediante una nueva concesión de terrenos linderos.

La estrategia provincial para el sistema portuario

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó los resultados con las inversiones en infraestructura y la reorganización de los servicios logísticos.

“Cuando modernizamos infraestructura, bajamos costos logísticos y acompañamos al que produce, la respuesta del sector privado es inmediata”, sostuvo el funcionario al presentar el balance.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, señaló que el Gobierno busca fortalecer la articulación entre las distintas terminales y ampliar sus posibilidades operativas.

“No miramos solo el tonelaje bruto, sino la eficiencia, la multimodalidad y la generación de flujo continuo”, afirmó.

El balance oficial muestra un crecimiento del movimiento de cargas en los principales puertos del sur santafesino, mientras que la futura concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe aparece como una de las decisiones pendientes para ampliar la actividad logística en el centro provincial.