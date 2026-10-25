Ante El Niño y la crecida del Paraná, qué obras y medidas preventivas lleva adelante la Provincia

Por Santotomealdía



Ante la crecida del río Paraná y la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, el Gobierno de Santa Fe informó una serie de obras y medidas preventivas para reducir el riesgo de inundaciones. Las intervenciones incluyen el refuerzo de defensas costeras, la limpieza de canales, el mantenimiento de terraplenes y la incorporación de equipos de bombeo, además de acciones de monitoreo y preparación para posibles emergencias.

La situación hídrica ya genera preocupación en el norte provincial: este domingo, el Paraná alcanzó los 5,34 metros en Reconquista y superó el nivel de evacuación de 5,30 metros establecido para ese puerto. En San Javier, donde el río se encontraba en 5,22 metros, las autoridades municipales comenzaron a preparar centros de evacuación y trabajan preventivamente con familias de los sectores más expuestos.

Obras en 92 localidades consideradas vulnerables

El Ministerio de Obras Públicas informó que, desde 2024, la Provincia identificó 100 localidades con mayor vulnerabilidad hídrica y realizó obras o mantiene intervenciones en ejecución en 92 de ellas. Según el balance oficial, los trabajos comprenden mejoras en desagües pluviales, limpieza de canales, recuperación y construcción de terraplenes, reemplazo de alcantarillas y proyectos para optimizar los sistemas de drenaje.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la identificación de estas localidades se realizó durante 2024 y 2025, en coordinación con municipios y comunas, para priorizar intervenciones y acompañar la elaboración de planes de contingencia.

De acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno provincial, se ejecutaron más de 5.000 kilómetros de limpieza de canales y más de 400 obras hídricas que benefician a 232 distritos. También se informó un plan para recuperar la capacidad hidráulica de canales troncales, con intervenciones previstas sobre 933 kilómetros de canalizaciones.

Equipos de bombeo y monitoreo

Entre las medidas anunciadas se encuentra la incorporación de 90 bombas de extracción de agua, cuya distribución entre municipios y comunas ya comenzó, según informó la Provincia. Además, el Ministerio de Obras Públicas comunicó la incorporación de ocho maquinarias para tareas de mantenimiento y limpieza de canales y desagües.

En materia de seguimiento de las condiciones hídricas, el Gobierno indicó que recuperó el funcionamiento de más de 40 estaciones de monitoreo y avanza en la construcción de 48 nuevos nodos telemétricos. A estas acciones se suma el trabajo de Protección Civil con las 100 localidades priorizadas para la elaboración de planes de contingencia.

Provincia realiza correcciones en la defensa de la Ruta 1, entre Helvecia y Saladero Cabal. (Foto: GSF)

Refuerzan la defensa de la Ruta 1

Una de las intervenciones más recientes se desarrolla entre Helvecia y Saladero Cabal, donde la Dirección Provincial de Vialidad trabaja sobre la defensa ubicada al este de la Ruta Provincial 1. Según explicó el organismo, durante las inspecciones se detectaron cortes y pasos irregulares en el terraplén, utilizados en algunos casos para acceder a propiedades particulares.

Para recuperar la continuidad de la defensa, los pasos de mayor tamaño están siendo corregidos con movimientos de tierra y maquinaria pesada. En los sectores más pequeños, Vialidad anunció la provisión de bolsones de arena para su utilización ante una eventual crecida. Los trabajos también incluyen el mantenimiento y refuerzo de unas 40 alcantarillas.

En la zona de Vuelta del Dorado, en Cayastá, la Provincia prepara una intervención con piedra y escombros para proteger un sector de la Ruta 1 afectado por la erosión del río San Javier.

El subadministrador de Vialidad zona norte, Sergio Cardozo, indicó que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, los pasos más grandes podrían quedar cerrados para la segunda semana de noviembre. La inversión provincial informada para estas tareas, compras y convenios con localidades de la costa asciende a 980 millones de pesos.

Trabajos para completar el Terraplén Garello

Otra intervención se concentra en el Terraplén Garello, que forma parte del sistema de defensas de Colastiné Norte y San José del Rincón. El Gobierno provincial informó que ya se completaron 200 metros de terraplén y que resta proteger aproximadamente 30 metros del sector sur, donde se encuentra una toma de agua de ASSA.

El proyecto fue modificado para incorporar la colocación de piedras sobre el lecho del río, con el objetivo de frenar la erosión sin interferir con la infraestructura que abastece a parte de la ciudad de Santa Fe. El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, detalló que ya se colocaron 1.600 metros cúbicos de piedra sobre el talud y el pie del terraplén.

La etapa final contempla nuevas protecciones con piedra, bloques de hormigón y geotextil, además de un muro destinado a reforzar la estabilidad de la estructura. La inversión provincial informada para esta obra supera los 17.700 millones de pesos.

Reconquista superó el nivel de evacuación

Mientras avanzan las intervenciones preventivas, la crecida del Paraná comenzó a superar umbrales de referencia en el norte santafesino. Este domingo 25 de octubre, a las 18, el río alcanzó los 5,34 metros en Reconquista, cuatro centímetros por encima del nivel de evacuación establecido para ese puerto.

El municipio, que había declarado la emergencia hídrica, mantiene el monitoreo y las medidas de prevención para proteger a la población que vive en el valle de inundación. Entre las acciones informadas se encuentran el funcionamiento del sistema de bombeo del puerto y el cierre de defensas para evitar el avance del agua hacia sectores habitados.

Las autoridades locales mantienen bajo seguimiento la situación de aproximadamente 2.500 personas que residen en el valle de inundación.

San Javier prepara posibles evacuaciones

En San Javier, la intendenta Maribel González informó que el río se encontraba en 5,22 metros, todavía por debajo del nivel de alerta de 6 metros y del nivel de evacuación de 6,50 metros correspondientes a esa localidad.

Sin embargo, el municipio intensificó los preparativos, especialmente en Colonia Francesa, uno de los sectores considerados más vulnerables ante una eventual inundación. González señaló que se trabaja con las familias y con la Junta de Protección Civil para organizar posibles traslados y preparar centros de evacuación.

Según explicó, el relevamiento municipal contempla aproximadamente 30 familias que podrían necesitar asistencia para evacuar si el río continúa creciendo. “Hay zonas que son como indefendibles”, advirtió la intendenta al describir las dificultades que presentan determinados sectores costeros. También indicó que los sistemas de bombeo urbanos están preparados y que se esperan equipos adicionales para sectores rurales.

Trasladan ganado desde las islas

Las medidas preventivas también alcanzan a la actividad ganadera en las islas santafesinas. Según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo, con datos del Senasa al 19 de octubre, permanecían en esos territorios 181.798 bovinos y 8.908 equinos de trabajo.

El Gobierno provincial señaló que la cantidad de animales expuestos en zonas anegables se redujo en más del 70 % respecto de los registros de comienzos de agosto. Desde entonces, se concretaron 1.608 movimientos de vacunos evacuados, con medidas para agilizar los trámites sanitarios y facilitar los traslados hacia tierras altas.

En San Javier y Puerto Reconquista también se realizaron adecuaciones para facilitar el movimiento de animales, mientras que las autoridades reforzaron las recomendaciones de seguridad por la presencia de ganado en banquinas de las rutas 1 y 11.

Seguimiento de la crecida y medidas de prevención

Las intervenciones informadas por la Provincia se desarrollan en un contexto de aumento del caudal del Paraná y de previsiones de lluvias que motivaron la preparación de distintos organismos ante posibles emergencias.

La evolución de los niveles del río, las precipitaciones y el funcionamiento de los sistemas de defensa y drenaje serán factores centrales durante las próximas semanas.

Por el momento, los datos disponibles muestran situaciones diferentes según la localidad: mientras Reconquista superó su nivel de evacuación, San Javier mantiene medidas preventivas sin haber alcanzado todavía ese umbral.

Las obras y los operativos anunciados buscan reducir la exposición a eventuales inundaciones, aunque su alcance y resultados dependerán de las condiciones hídricas y de la evolución de la crecida.