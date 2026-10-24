Por la crecida del Paraná, ya retiraron más de 500.000 animales de las zonas de islas

El avance del fenómeno de El Niño y la consecuente crecida del río Paraná ya obligaron a trasladar a más de 500.000 animales que se encontraban en zonas bajas o potencialmente inundables de las islas santafesinas. El último relevamiento del Senasa muestra que la cantidad de hacienda expuesta se redujo en más de un 70% respecto del escenario registrado a comienzos de agosto.

De acuerdo con los datos actualizados al 19 de octubre, facilitados por el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, todavía permanecen en las islas de jurisdicción santafesina 181.798 bovinos y 8.908 equinos de trabajo. La cifra contrasta con el relevamiento realizado a principios de agosto, cuando había más de 709.300 animales en áreas amenazadas por la crecida, entre ellos 660.993 vacunos distribuidos en más de 6.100 unidades productivas costeras.

La diferencia refleja el importante movimiento de hacienda que se produjo durante las últimas semanas, a medida que productores comenzaron a retirar animales de los sectores más comprometidos y trasladarlos hacia campos ubicados en zonas más altas y seguras. Los departamentos de Garay y San Javier concentran buena parte de este proceso de repliegue.

La situación está vinculada con el comportamiento del Paraná, cuyo caudal aumentó a partir de las lluvias registradas en las cuencas altas y de la apertura de compuertas en los complejos hidroeléctricos de Yacyretá e Itaipú. Frente a ese escenario, los productores aceleraron los movimientos para reducir la cantidad de animales expuestos a posibles anegamientos.

Más de 1.600 movimientos de ganado

En este proceso también se agilizaron los trámites sanitarios necesarios para trasladar la hacienda. Desde agosto se concretaron 1.608 movimientos de vacunos evacuados, con destinos de pastaje o invernada de emergencia tanto dentro de Santa Fe como en otras provincias.

Ante la emergencia hídrica, el Senasa autorizó el uso del Certificado Provisorio de Tránsito Animal (CPTA) y flexibilizó la emisión de los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE), con el objetivo de evitar demoras administrativas. Los traslados alcanzaron campos de los departamentos de Vera, General Obligado y San Justo, además de establecimientos ubicados en Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero.

La Provincia intervino en ese proceso mediante gestiones ante el Senasa y asistencia logística para facilitar los movimientos. También se coordinaron tareas vinculadas con los arreos, el transporte fluvial y las condiciones de seguridad para el personal que participa de los operativos.

En San Javier, por ejemplo, se habilitó un paso sobre un albardón costero para facilitar el ingreso de los animales hacia tierra firme, mientras que en Puerto Reconquista se acondicionó el embarcadero utilizado para descargar hacienda transportada en barcazas. Las travesías son monitoreadas junto con Prefectura Naval y se procura que se realicen durante el día y bajo condiciones meteorológicas seguras.

Precauciones por la presencia de animales en las rutas

El movimiento de hacienda también generó situaciones que requieren atención sobre las rutas de la región. La presencia de animales en las banquinas llevó a reforzar los controles y patrullajes en sectores de la ruta provincial 1, en los departamentos Garay y San Javier, y de la ruta nacional 11, entre Villa Ocampo y Las Toscas.

Además, se establecieron medidas de seguridad para quienes trabajan en los arreos y en las maniobras desde embarcaciones, como el uso de chalecos salvavidas y la suspensión de las tareas durante la noche.

Mientras continúa la evacuación de los animales que permanecen en las islas, sigue disponible el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca). La herramienta concentra ofertas de campos para pastaje temporario, forraje y transporte terrestre o fluvial que puedan ser utilizados por los productores que todavía necesitan trasladar su hacienda.

El monitoreo de la situación continuará durante las próximas semanas, con el objetivo de completar el resguardo de los animales que aún permanecen en las zonas más expuestas a la evolución del nivel del Paraná.