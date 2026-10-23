Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años desde 2027

Grecia aprobó una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. La iniciativa, impulsada por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, recibió este jueves el respaldo de la mayoría oficialista en el Parlamento, según informó el canal oficial de la Cámara.

Tras la votación, el primer ministro advirtió que las plataformas digitales tendrán un plazo de dos meses y medio para implementar mecanismos confiables de verificación de edad que, al mismo tiempo, resguarden la privacidad de los usuarios.

Horas antes de la aprobación, Mitsotakis había defendido la medida a través de su cuenta de TikTok. "Sé que a los padres les resulta difícil luchar por su cuenta contra algoritmos diseñados para mantener a los niños pegados al teléfono; estamos aquí para apoyarlos", expresó.

El jefe de Gobierno también cuestionó el uso prolongado de estas plataformas y sostuvo que el desplazamiento interminable de contenidos, conocido como scrolling, reduce las horas de sueño y afecta la capacidad de concentración de los menores.

La restricción alcanzará a todos los usuarios que no hayan cumplido 15 años, incluidos quienes ya tengan cuentas abiertas antes de la entrada en vigor de la norma. Por lo tanto, las empresas deberán adaptar sus sistemas para comprobar la edad de toda su base de usuarios, y no solamente de quienes se registren a partir de 2027.

El ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou, explicó a la emisora Skai que las compañías podrán recurrir a herramientas oficiales como Gov.gr Wallet y Kids Wallet para verificar la edad sin necesidad de compartir datos personales sensibles, como el nombre completo o la fecha exacta de nacimiento.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el uso de esas aplicaciones no será obligatorio: las plataformas podrán desarrollar sus propios mecanismos de control. La responsabilidad de aplicar la restricción recaerá sobre las empresas tecnológicas, ya que la ley no prevé multas ni sanciones para los padres si sus hijos consiguen eludir los controles.

En Grecia ya funciona Kids Wallet, una herramienta que permite a los adultos supervisar la actividad digital de sus hijos y limitar el acceso a redes sociales y otros sitios web.

La decisión se suma a los intentos de distintos países europeos por establecer límites al uso de las redes sociales entre niños y adolescentes. En julio pasado, Francia aprobó una prohibición similar, pero la medida fue anulada al mes siguiente por el Tribunal Constitucional, que consideró que la restricción vulneraba de manera desproporcionada la libertad de expresión.