El precio del petróleo sigue en alza: subió durante cinco jornadas y superó los 116 dólares

El petróleo registró este viernes su quinta jornada consecutiva de subas y alcanzó valores máximos de varios meses, en un mercado condicionado por el temor a un posible ataque de Estados Unidos contra Irán en las próximas horas. La tensión en Medio Oriente y los riesgos de interrupciones en el suministro impulsaron las cotizaciones, pese a que las exportaciones de crudo de los países del golfo Pérsico recuperaron los niveles previos al conflicto.

El barril de Brent, referencia internacional del mercado petrolero, avanzó un 3,14% y cerró a 116,72 dólares para los contratos con entrega en diciembre. Se trata de su precio más elevado desde fines de abril. Durante la rueda llegó a cotizar a 117,45 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subió un 3,82% y terminó la jornada en 103,27 dólares por barril, también para los contratos de diciembre.

La diferencia entre ambas variedades de crudo se aproxima a su nivel más amplio en once años. Para Fawad Razaqzada, analista de FOREX.com, esta brecha refleja el incremento de la prima de riesgo vinculada al conflicto con Irán. Según explicó, el Brent está más expuesto a las alteraciones del transporte marítimo internacional, mientras que el WTI depende en mayor medida de las condiciones del mercado estadounidense.

El especialista advirtió que, si no aparece una salida a la crisis, el Brent podría mantenerse durante un tiempo en un rango de entre 110 y 120 dólares por barril. Un escenario de precios elevados, señaló, aumentaría los riesgos inflacionarios y podría afectar el desempeño de las bolsas y otros activos financieros.

Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo. La posibilidad de que Irán limite parcial o totalmente el tránsito por ese paso, junto con nuevos ataques contra buques, mantiene en alerta a los inversores. También preocupa que las ofensivas de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita alcancen instalaciones vinculadas con la producción y exportación de hidrocarburos.

La situación de seguridad llevó a la petrolera estatal Saudi Aramco a ordenar el jueves la evacuación de su sede central en Dhahran, ante el deterioro del escenario en la región. Los ataques hutíes también tuvieron como blanco infraestructura civil, incluidos sitios petroleros y aeropuertos.

Pese a las amenazas, los datos de la plataforma de seguimiento marítimo Kpler muestran que, durante la semana finalizada el 18 de octubre, las exportaciones de crudo de los países del Golfo volvieron a superar los niveles registrados antes del inicio de la guerra, a fines de febrero.

Sin embargo, esa recuperación no despeja las dudas sobre la evolución del mercado. Ole Hansen, analista de Saxo Bank, advirtió que crece la preocupación por posibles ataques contra instalaciones de producción, procesamiento y exportación de petróleo, que podrían provocar interrupciones difíciles de revertir.

En la misma línea, Barbara Lambrecht, de Commerzbank, señaló que todavía existen numerosas incertidumbres sobre la cantidad de crudo que efectivamente estará disponible en el mercado.

Kelly Xu, estratega de energía y materias primas de Alpine Macro, coincidió en que el repunte responde principalmente a una mayor prima de riesgo geopolítico y no a una caída efectiva del suministro. Según explicó, las exportaciones de Medio Oriente, con excepción de Irán, lograron recuperarse en buena medida mediante rutas alternativas y ajustes logísticos.

No obstante, la posibilidad de nuevos ataques contra embarcaciones e infraestructura energética sigue alimentando la incertidumbre y sostiene la presión alcista sobre los precios internacionales del petróleo.